Красивые и смелые. В Перми пройдет конкурс девушек на инвалидных колясках

Красивые, неунывающие, творческие, талантливые, смелые… У каждой из 11 участниц конкурса красоты «Приволжская дива» судьба сложилась так, что ей пришлось оказаться в инвалидной коляске. Но девушки не только психологически справились с этим, но и приехали в Пермь, чтобы побороться за корону красоты и показать себя в конкурсе, который впервые объединил девушек на инвалидных колясках со всего Приволжского федерального округа.

Участницы съехались в Пермь из Удмуртии, Башкирии, Марий Эл, Чувашии, Саратова, Свердловской области. Все красавицы с активной жизненной позицией, целеустремлённые, амбициозные, многие замужем, воспитывают детей.

Главное верить!

«В тот день, когда я оказалась в инвалидном кресле, мне показалось, что весь мир рухнул, — признаётся участница из Удмуртии Анастасия Каркина. — Но мои родители всё сделали для того, чтобы я снова поверила в себя. Я вступила в общество инвалидов, занималась спортом, принимала участие в соревнованиях, но в душе всё-равно была тоска, а на сердце пустота. Мне часто снилось, что у меня есть дочка, а три года назад я познакомилась со своим будущим мужем. И моя заветная мечта сбылась. Сейчас дочке год и восемь месяцев. Семья, любимое дело и родные делают меня сильнее».

«А я не могу жить без нового, — говорит Раиля Ибрагимова из Ульяновска. — Мне нужны перемены, новое общение, новые занятия. Мне хочется сделать что-то грандиозное: прыгнуть с парашютом, забраться на гору, сыграть любимую песню на гитаре, прокатиться с ветерком на своем авто».

«В моей жизни все складывается так, как я этого хочу, — улыбается пермячка Юлия Ившина. — Есть любимая работа, которая приносит мне удовольствие. Рядом со мной друзья и любимый человек, которые готовы разделить со мной не только радость, но и грусть. Любимое занятие — это танцы, без которых я уже не представляю своей жизни и вижу мир совершенно в других красках. У меня есть дочь, и для меня это смысл жизни. Жизнь — это счастье. Все, что происходит с нами, создаем мы сами».

«В моей жизни тоже были и взлёты, и падения, — делится Ольга Пасеева из Марий Эл. — Мой путь — это маленькие и большие победы над собой и обстоятельствами. Стараюсь жить так, чтобы в сердце жила безусловная любовь ко всему, что меня окружает. Чудеса они в мелочах!»

«В 14 лет я попала в аварию, — рассказывает Оксана Михайлова из Саратова. — И радости, доступные обычным людям, остались для меня в прошлом. Сначала спасало любимое вязание, потом я встретила будущего мужа и у нас родилось двое детей: дочка, а потом сынок. Жизнь показала мне, что, будучи инвалидом, можно создать семью и жить полной и счастливой жизнью. Главное верить, и всё получится!»

«Я замужем, моему сыну семь лет, — говорит Анна Михайлова из Чебоксар. — Закончила Чувашский институт культуры и искусств. С 2002 года занимаюсь танцами на колясках, выступаю на конкурсах. Занимаюсь вокалом и спортом для поддержания хорошей физической формы. Участвую в гонках на колясках в качестве любителя и выступаю на городских и республиканских соревнованиях по настольному теннису».

«Я родилась с диагнозом детский церебральный паралич, — рассказывает участница конкурса из города Кирова Ирина Патрушева. — Не смотря на продолжительное лечение, передвигаюсь я на коляске, но моя жизнь — не только трудности и их преодоление, но и увлечения, путешествия, радости. После обучения в школе у меня появилось немало подруг. Затем мою жизнь изменил компьютер: я самостоятельно изучила программы, научилась создавать видеоролики и сайты. У меня появилось много новых друзей. Ещё я увлеклась вышивкой и бисероплетением. Читаю книги, ухаживаю за домашними питомцами, путешествую».

«Силой и поддержкой меня питали мои родные, — уверена пермячка Алёна Терентьева. — Меня не прятали от людей, а давали расти самостоятельно и полноценно. В спортивную школу меня отдали в два года. Я занималась бадминтоном, дартсом, стрельбой, бочей. Затем закончила школу искусств. Пять лет назад я переехала в Пермь из города Маркса, потому что две половинки обязательно должны жить вместе. Мы познакомились с любимым человеком в интернете и очень полюбили друг друга. Я танцую на коляске. Это труд души и тела. Репетиции помогают закалить характер, раскрыть себя, держать тонус».

«Я иду по жизни с юмором, уже четыре года являюсь участницей команды КВН города Верхняя Салда, — говорит Виктория Ложечникова из Свердловской области. — Наша команда «Бриджит Бардо» не раз занимала призовые места на различных фестивалях».

«Мою учёбу в Уфимском колледже технологий и дизайна прервала травма в автокатастрофе, но учёбу я всё-таки закончила, — говорит Диана Рахматуллина из Башкирии. — Круг знакомых после катастрофы значительно сузился, зато остались настоящие друзья. У меня есть мама, 8-летний брат и отчим, но живу я отдельно. Купила по ипотеке квартиру в Уфе, всё научилась делать самостоятельно. Моё хобби — турслёты, рыбалка и интеллектуальные игры».

«Я родом из Чайковского, сейчас учусь в Сарапульском колледже для инвалидов, — рассказывает Мария Порываева, она представляет на конкурсе Удмуртию. — Я замужем уже 15 лет и впервые так надолго рассталась со своим любимым мужем. Моё главное хобби — это чтение. Книги раздвигают горизонты и дарят счастье открытий. А ещё я люблю спокойствие, тишину и уют родного дома, а мое жизненное кредо: «Не причиняй зла людям намеренно. Сотворённое тобой добро стократно возвращается, как и зло».

Фокусы и дефиле в вечерних платьях

«Ранее подобные конкурсы регулярно проходили только в Сибири и Москве, — говорят организаторы. — Решились провести его у себя на Урале и мы. Через общества инвалидов разослали объявления по городам ПФО, откликнулось 11 девушек. Все они и поборются за звание самой-самой. Программа конкурса очень плотная, хочется, чтобы девушки-участницы больше увидели и узнали. Здесь и занятия со стилистом, и мастер-класс по актёрскому мастерству, и экскурсия по городу, репетиции, фотосессии».

В финале красавицам придется пройти через непростые испытания. Это и конкурс-визитка, где девушки представят национальные костюмы своего региона, общий танец на колясках, дефиле в вечерних платьях и номер, который покажет насколько талантлива участница. Что это будет — пока держится в секрете, но корреспондентам « АиФ »-Прикамье» удалось узнать, что это будут песни, танцы, рукоделие и даже фокусы.

Конкурс красоты «Приволжская дива» пройдёт 27 июня в Большом концертном зале ПДНТ «Губерния». Начало в 14.00. Вход для всех желающих — бесплатно.