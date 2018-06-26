В Госдуме призвали чаще проверять качество хлеба

Проверка качества хлеба, проведенная Роскачеством по поручению Минпромторга , показала, что 86% исследованной продукции соответствует всем требования законодательства, а 32% из нее даже превышают по своим характеристикам действующие ГОСТы. Ни в одном из проверенных нарезанных батонов не были обнаружены токсичные элементы, микотоксины, пестициды и тяжелые металлы. Только 1,7% исследованных товаров имели отклонения по наличию картофельной палочки.

"Я ознакомился с этими материалами и рад этой информации. Но надо держать руку на пульсе и почаще проверять качество хлеба, в том числе и независимым соответствующим службам. Свой народ надо кормить качественным хлебом, но и за ценой надо смотреть внимательно. Потому что цена здесь играет большую роль, не менее важную", — заявил РИА Новости Кашин.

"Трудно не верить такой уважаемой организации как Роскачество, но в тоже время трудно не верить тем письмам и жалобам, которые поступали на качество хлеба. Одна наша служба говорит, что фальсификат на уровне 3-5% и все хорошо, другая служба — Сергея Данкверта Россельхознадзор — ред.) — говорит, что 30%. Две службы и две разных оценки. Поэтому у нас перегибы бывают то в одну, то в другую сторону, руку надо держать на пульсе", — пояснил депутат.

"Сегодня экономить на качестве зерна может только хлебопек с нездоровой головой, потому что в стоимости хлеба затраты самого хлеба минимальные", — заявил РИА Новости зампред аграрного комитета Айрат Хайруллин . По его словам, если разложить на все составные части буханку хлеба, который в магазинах разных городов продается за 30-50 рублей, то непосредственно высококачественное зерно в нем стоит, примерно, 2 рубля.

"Поэтому я очень рад тому, что на сегодняшний день Роскачество, проверив качество нашего хлеба, пришло к выводу, что пекут хлеб из нормального качественного продовольственного зерна", — добавил зампред аграрного комитета.