Фейкограм: ненастоящие интернет-звезды

Она носит одежду элитных брендов — Balenciaga, Coach, Proenza Schouler. Рекомендует подписчикам средства для ухода за волосами OUAI, потому что те помогают «разглаживать каждый волосок как шелк». Красивая — с модельной, но нетривиальной внешностью. Она называет себя Lil Miquela и у нее более миллиона подписчиков в Instagram. Правда, есть один нюанс: такой девушки не существует.

Некоторое время назад аккаунт признался: Miquela — виртуальный персонаж, созданный американским стартапом Brud. Отличить ее от человека можно, но сложно. Она не одна.

К крупным виртуальным «инфлюэнсерам» или «влиятелям», то есть лидерам общественного мнения, можно причислить такие аккаунты, как Bermuda, Blawko и Shudu. Первая — светловолосая модель с ультраконсервативными мнениями, с прогрессивной Miquela они почему-то «друзья». Второй — молодой парень и любитель видеоигр. Третья — чернокожая модель с безупречной внешностью. В прошлом году один из дизайнеров, чью одежду она рекламировала, принял ее за реального человека, написал ей письмо и прислал футболку.

Публикация от Bermuda (@bermudaisbae) 31 Май 2018 в 3:40 PDT Создателем Shudu оказался британский фотограф и дизайнер Кэмерон Джеймс Уилсон . Вот что он рассказал в интервью CBS

«Shudu появилась из образа куклы-барби и стала супер популярной. Виртуальное моделирование позволяет нам создавать или исследовать что-то такое, чего мы никогда не видели. Как вообще исследовать понятие красоты, если ты скован ограничениями физического мира? Мы размываем черту между вымыслом и реальностью».

Публикация от Shudu Gram (@shudu.gram) 24 Июн 2018 в 3:43 PDT Мнение, конечно, имеет право на жизнь, но звучит довольно провокационно — тем более, когда весь мир обсуждает фейковые новости, которые как раз размыли черту между фантазией и реальностью. Еще вспоминаются подборки картинок в интернете, где люди заказывали себе одежду через сеть, а получали что-то до смешного отличное от изображения на сайте.

Сдругой стороны, так ли это сильно отличается от какого-нибудь сервиса по продаже одежды, где футболки разного цвета и фасона пририсованы на изображение одной и той же модели с одним и тем же выражением лица? И ничего, люди покупают. Да и вообще, наша жизнь больше не опирается исключительно на эту вашу скучную старенькую реальность, продолжает в беседе с CNN Райан Дитерт, основатель рекламного агентства Influential, работающего с фейковыми Instagram-знаменитостями:

«Люди будут бояться, мол, «откуда Miquela знает, каким бальзамом-ополаскивателем лучше пользоваться». Но я бы напомнил, что манекены существуют уже 100 лет, а в магазинах именно они «продают» нам красоту и некий идеал. Да и вообще, многие из нас сами становятся в определенной степени искусственными у себя соцсетях, когда меняют свой образ с помощью инструментов редактирования».

По данным CBS, в ближайшие годы оборот индустрии онлайн-знаменитостей превысит отметку в 2 млрд долларов. Кусок этого пирога, причем пока сложно сказать, насколько большой, достанется виртуальным персонажам.