12 ЗОЖ-звезд инстаграма, на которых стоит подписаться

Как освоить балет и улучшить растяжку дома, что съесть на завтрак и где найти мотивацию для тренировок? BeautyHack делится своими «находками» о здоровом образе жизни на просторах сети.

Виктория Демидова

Виктория Демидова — один из самых популярных фитнес-блогеров в России. На своей странице блондинка с идеальным прессом делится видео тренировок, секретами ухода и питания. Несмотря на наличие бизнеса, материнство и недавно пережитую семейную трагедию, Виктория находит время для красочных и жизнерадостных фото. Если ищете комплекс упражнений для ягодиц, или, например, озадачились прокачкой бицепса — вам сюда.

Мэри Хелен Бауэрс

Каждая девочка хотя бы раз в жизни представляла себя балериной, лихо выписывающей пируэты на сцене. Если вы спите и все еще видите себя в белой пачке, подпишитесь на аккаунт Мэри Хелен Бауэрс — именно она тренировала Натали Портман для съемок в оскароносном «Черном лебеде». Благодаря ее онлайн-занятиям балет освоят даже те, кто очень далек от танцев. Из-за травмы девушке пришлось покинуть труппу New York City Ballet. Но она не попрощалась со сценой, а нашла своего зрителя в социальных сетях: ежедневной ей аплодируют 574 тысячи подписчиков.

Шона Харрисон

Шона Харрисон — пример того, как можно быть танцором «хип-хопа», бодибилдером, боксером и поклонником йоги одновременно. Да, это страница той самой девушкой, с которой вы захотите выпить чашечку кофе или покататься по парку на велосипеде.

В смысле вы еще не умеете делать стойку на голове? Шона Харрис научит. Мало кто знает, что у спортсменки и «комсомолки» докторская степень по философии в Университете Джона Хопкинса . Так-то!

Валентина Зеляева

На супермодель Валентину Зеляеву стоит подписаться хотя бы потому, что это красиво. А еще — «вкусно» (подробное интервью с Валентиной читайте тут). На странице Валентины (сертифицированного хелси-коуча, кстати) найдете много полезных рецептов, советов по питанию и информацию по суперфудам.

Если вы до сих пор не знаете, как приготовить пирог с вялеными томатами, который можно есть вечером и не поправляться, загляните на «кулинарный» огонек к специалисту по питанию и детоксу Ольге Малышевой. В блоге есть рецепты простых и вкусных блюд (на случай, если не решили, чем побаловать себя на ужин), полезные советы о ЗОЖ и, конечно, детоксе.

Ольга Ягнетинская

За страницей Ольги Ягнетинской следит один миллион подписчиков. «Гуру» диетических сладостей и мама двух погодок, похудевшая на 15 кг за 4 месяца, делится секретами стройности и отличного внешнего вида. За рецептами полезной выпечки, мороженого и умилительными фото детей — сюда.

Наташа Корретт

Наташа Корретт — диетолог Виктории Бэкхем и автор «щелочной» диеты. Ее блог посвящен здоровому питанию и разбору продуктов и их степени полезности. Нет, это не скучно! Умилительные семейные снимки к странице прилагаются.

Сестры Фелисия и Диана

Фелисия и Диана — родные сестры из Австралии, поставившие перед собой цель: помочь всем желающим обзавестись фигурой-мечты. У них это неплохо получается. Помимо фото гантелей и тренажеров в аккаунте есть рецепты полезных завтраков и еще много интересного.

Лаура Касперзак

Этот аккаунт обязателен к изучению всем поклонникам йоги. Его автор увлекается йогой с 18 лет, постигая тонкости этого «философского» спортивного направления. Лаура воспитывает двоих детей и даже умудрилась привить любовь к асанам мужу. Семейные занятия йогой? Почему бы и «да».

Маша Мюллер

Мама маленькой Полины, астрофизик и путешественница Маша Мюллер не может похвастаться миллионной аудиторий — тут речь о качестве, а не о количестве. Девушка известна в узких кругах. Если вы серфите по волнам, а не интернету, участвуете в марафонах, много тренируетесь или увлекаетесь йогой, этот аккаунт точно окажется знакомым.

Аля Самохина

Аля — автор книги «50 оттенков зеленого», в которой собраны «здоровые» рецепты и полезные блюда бля вегетарианцев и не только. На странице Самохиной вы найдете все это в придачу с ценными советами диетологов и красочными фото

Виктория Газинская

Виктория Газинская — известный российский дизайнер и победительница конкурса «Русский силуэт». В нарядах бренда Vika Gazinskaya регулярно появляются не только российские знаменитости. Кэти Пэрри, Блейк Лайвли и Джованна Батталья — поклонницы таланта Вики. Не так давно Газинская порадовала своих подписчиков хорошей новостью: у нее появилась страница о здоровом питании. Более того, Виктория разработала свою «эволюционную диету», не предполагающую подсчет калорий и недоедание. И она действительно работает!