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«Голова огромная»: поклонники Ханны недовольны обработкой ее фото
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«Голова огромная»: поклонники Ханны недовольны обработкой ее фото 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Певица Ханна решила порадовать поклонников новой фотосессией, сделанной для журнала Too Much. Часть съемки прошла в бассейне. Вода, как водится, исказила фигуру девушки, а излишнее количество фотошопа создало ощущение, будто голову и вовсе просто приставили к телу в редакторе, чем поклонники остались недовольны.
Благодаря современным технологиям и наличию Инстаграма любой человек может с легкостью посмотреть, как выглядит интересующая его знаменитость на самом деле, ведь немногие из них владеют фотошопом на должном уровне, чтобы исправить все свои недостатки. Так что теперь, когда в профессиональных фотосессиях знаменитостей меняют до неузнаваемости, это бросается в глаза и вызывает бурю недовольства. Певица Ханна, настоящее имя которой Анна Иванова, может похвастаться отличной внешностью, не нуждающейся в ретуши, но это не останавливает фотографов от того, чтобы полностью изменить ее с помощью редакторов. Фотосессией для журнала Too Much многие остались недовольны именно из-за того, что «too much» в данном случае относилось и к обработке. Особое внимание привлекли две фотографии, сделанные в бассейне.
Немногие могут сделать хорошие фото в воде, зачастую они выглядят откровенно странно. А уж когда к этому добавляется лицо, похожее на маску или манекен, создается полное ощущение нереальности снимка. Очевидно, поклонники Ханны предпочитают видеть ее такой, какая она есть на самом деле: «Как будто голову к телу в фотошопе прилепили. Зачем так обработали? Анна вживую гораздо лучше» «Фото в бассейне не очень, ты выглядишь бесформенно, как бы странно это ни звучало» «С фотошопом явно перестарались…» «Фото в воде не очень удачные… голова огромная, а тело маленькое» «Сильно много фотошопа, это очень заметно» «Фотографии в бассейне очень плохие, странно что для обложки выбрали» А вот остальные фотографии пришлись фанатам по душе, хотя и на них видна ретушь. На них девушка по крайней мере узнаваема, более того, не появляется ощущение, будто на фото вообще не ее тело.
К слову, по фотографиям в журнале невозможно сказать, что Ханна уже давно беременна, а ведь до родов ей осталось не так долго. Но у фанатов, желающих лицезреть беременность Ханны во всей красе, такая возможность есть. Девушка больше совершенно не скрывает живот, а иногда даже радует подписчиков пикантными фотографиями, предпочитая оставаться сексуальной и в этот непростой период жизни.
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