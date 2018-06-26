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КБ Стрелка получила специальную номинацию на премии LILA
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КБ Стрелка получила специальную номинацию на премии LILA 

Strelka Magazine 38 минут назад
Фото: Strelka Magazine
Жюри премии ландшафтного дизайна Landezine International Landscape Award объявило победителей. КБ Стрелка получила специальную номинацию в категории «Деятельность бюро».
Победителем стало французское бюро mosbach paysagistes.
Команда КБ Стрелка
«КБ Стрелка не просто дизайн-офис, а мост между российской общественностью и дизайном мирового уровня. Команду выделяет то, что она берёт на себя роль посредника, инициатора и лидера проекта. Они не заявляют себя экспертами в дизайне, по помогают добиться реализации проектов через местную экспертизу, желание ориентироваться в местной среде и менять мир вокруг»
Международная премия ландшафтной архитектуры LILA Award проходит уже в третий раз. Более 200 конкурсантов соревнуются друг с другом в четырех номинациях: общественные проекты, частные сады, деятельность бюро и уличное освещение.
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