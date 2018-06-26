Жюри международной премии отметило КБ «Стрелка»

КБ «Стрелка» удостоилось особого упоминания в категории «Деятельность бюро» международной премии в области ландшафтного дизайна Landezine International Landscape Award (LILA). Об этом во вторник, 26 июня, сообщает [Strelka Mag] (https://beta.strelkamag.com/ru/news/kb-strelka-poluchila-specialnuyu-nominaciyu-na-premii-lila).

«КБ «Стрелка» не просто дизайн-офис, а мост между российской общественностью и мировым дизайном. Они выделяются благодаря тому, что берут на себя роль посредника, инициатора и двигателя проекта. Они не провозглашают себя экспертами в дизайне, но помогают добиться реализации проектов через местную экспертизу, готовность ориентироваться в местной среде и желание менять мир вокруг. КБ «Стрелка» определяется не унитарным дизайнерским видением, а коллективом сотен молодых профессионалов, жаждущих трансформировать свой город и страну. При этом они смогли поспособствовать изменениям в такой мере, в какой раньше дизайнерам никогда не удавалось», — отметило жюри конкурса, в состав которого в этом году вошел в том числе и Кен Смит, занимавшийся преображением набережных Манхэттена.

Всего в конкурсе принимали участие 119 бюро. Главный приз в категории «Деятельность бюро» достался французскому бюро mosbach paysagistes. В категории «Общественные проекты» победителем стал проект швейцарского Atelier Descombes Rampini по восстановлению реки Эр в Великобритании. В категории «Частные сады» лучшим назвали проект Lake Marion Private Retreat от Coen+Partners.

Международная премия ландшафтной архитектуры LILA Award проходит в третий раз. Более 200 конкурсантов соревнуются друг с другом в четырех номинациях: общественные проекты, частные сады, деятельность бюро и уличное освещение.

Церемония награждения пройдет в Гамбурге 13 октября.