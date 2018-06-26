«Все бабы — дуры» или исповедь женоненавистника

Наличие в природе мужчин, сильно недолюбливающих женщин как «вид», принято объяснять дурной наследственностью, плохим воспитанием, детскими травмами или неудачным опытом. В сети существует масса «антибабских» площадок, где убежденные носители такой идеологии обмениваются опытом, зализывают друг другу раны и бесконечно обсуждают, почему именно «бабы» — зло.

Впрочем, если вникнуть хотя бы в одну такую конкретную историю, становится понятно: дыма без огня не бывает, и весомый вклад в подобные убеждения действительно зачастую вносят и сами женщины. Просто там, где у обычного мужчины срабатывает запас прочности, лояльности и понимания, у женофоба включается сирена. Причем происходит это, как правило, еще в детстве, и всю свою дальнейшую жизнь «пациент» выстраивает так, чтобы не опровергнуть, а подтвердить ранее сформированное убеждение.

Как рассказал «МИР 24» Михаил (пожелавший скрыть свою фамилию), в сути вопроса он разобрался еще в дошкольном возрасте. «В четыре года, после того, как одна девочка в детском саду предложила мне на спор покакать мимо горшка (за что наказали меня, а не ее), я понял, что с женщинами надо взвешивать каждое слово и сто раз подумать, прежде чем согласиться на их предложения. Мне не хотелось делать это мимо горшка, но „если женщина просит“…Неделю меня все чмырили, говорили, „а вот наш Миша, который обдедалася“.

После этого Михаил пытался вести себя с женщинами осторожно, но лучше не стало. „В 10 лет в пионерском лагере я влюбился в некую Нину. Мы сидели за столом, пришла воспитатель, говорит, ребята, готовьте плавки, купальники, пойдем купаться. Нина говорит: „а как я буду купаться, мне живот мочить нельзя, можно только грудь“. Воспитатель говорит: „ну, значит, ты, Ниночка, не будешь купаться“. Та: „как это не буду, мне же грудь можно мочить!“ И тут я окончательно понял, что бабы — дуры, и от них надо держаться подальше“, — признается он.

Но природа взяла свое — Михаил был женат дважды. „Каждый раз я пытался пробиться к логике своих женщин и терпел крах. Все эти отношения развивались в духе „мне живот мочить нельзя, а грудь можно“, и что на это возразишь? Взять бы, образно выражаясь, ее за ногу, и искупать вниз головой, до живота! Мужчина никогда не поймет и такого: „Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет, на нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет“. И дальше, „зачем, зачем я повстречала его на жизненном пути“. Возьми себя в руки и не смотри на эту гимнастерку, что трагедию-то раздувать. Но все бабы такие“, — недоумевает Михаил.

Странности женского мировосприятия проявлялись и на примерах малознакомых дам. „Одна знакомая сунула мне руки под нос, говорит, угадай, какая у меня группа крови. Я хотел ответить, что по рукам это определить невозможно, говорю: „первое, что приходит в голову“…Она: „точно, первая!“ И потом долго рассказывала всем, что я гений. Мне кажется, это в женщинах неизлечимо“, — считает Михаил.

От третьего брака, как ни странно, его спасла бутылка. „Хотел жениться. Общался с дамой с самыми серьезными намерениями. Она певица, умная, красивая, все при ней, включая, как мне казалось, и логику, и здравый смысл — чего в предыдущих женах не было и в помине. Выпивала при мне в компаниях бокал вина, вроде не критично. И тут поехали ко мне, по дороге заезжаем в магазин, предлагаю взять бутылку аргентинского вина — а она: „давай лучше водки“. Опять же, как женщине откажешь? Она берет две бутылки по 0.75 л. Сели вечером выпить этой водки. Я выпил рюмку, говорю, слушай, мне завтра рано вставать на работу, пойду спать. Она: ок, а я еще посижу в интернете. И всю ночь — шелест клавиатуры, как будто тараканы бегают. Встаю утром, голова раскалывается, смотрю на столик — нет бутылок! Спрашиваю, где, она отвечает: а я их выпила! Думаю, поразительно! В одно женское личико, почти полтора литра! Говорю — а бутылки-то где? Она: „а я их выкинула в окно! Мне так хотелось, чтобы они разбились“. Представил я себе такую жену — водку хлещет, как лошадь, и еще бутылки кидает в окно“, — возмущается рассказчик.

История на этом не закончилась. „Конечно, мы просадили тысяч сто только на еду, я ей шубу помог купить, еще что-то, но понял: не катит на роль жены ни по одной статье. Она за три недели ни разу не подошла к плите! Сказала, что детей (моих, от предыдущих браков) мы будем бить, иначе из них ничего хорошего не вырастет. В общем, тут я сослался на срочную командировку и отправил ее к маме. Сказал, что вернусь — и распишемся, хотя уже точно понимал, что этого не случится. Ну, красивая баба, а толку? Я приехал, порвал все контакты, полгода она меня доставала, я не подходил к телефону, не отвечал на мейлы. Потом она все же до меня докопалась, пишет: „эх, Миша-Миша“. Я, как всякий мужик, должен был сохранить хорошую мину при плохой игре. Отвечаю: мол, только вернулся из командировки, болел, меня отовсюду уволили, зачем тебе такой муж? Она отвечает: да, такой муж мне не нужен. Прошло еще лет пять, она стала писать, спрашивать, как дела. Я считал, что мне это уже ничем не грозит, дело старое. Вдруг начинает сыпать комплиментами, какой я прекрасный. Думаю, то ли дура, то ли святая. Пошел по знакомым теткам, чтобы выяснить, что происходит. Мужчине не понять, что хочет в такой момент женщина: то ли что-то вернуть, то ли поняла, что ее кинули, и хочет завлечь меня и отомстить? Вдруг там уже какие-то братки стоят с топорами? И вдруг она пишет: „помоги, я спиваюсь, я алкоголичка!“ Вот конечно, как я помогу, когда она столько лет пьет, как лошадь! К тому же, если ее не выгоняют с работы, значит, никакая она не алкоголичка, а просто пьяница. Родила за это время ребенка, я впервые в жизни загибал пальцы на руках в ужасе, мой — не мой? Не мой, и слава Богу. А женился бы на ней, увяз бы“, — переживает Михаил.

Он решил свести отношения с противоположным полом к минимуму, но и дружбы не вышло. „Мужиков мало, а женщинам надо реализовываться. Одна приятельница позвала меня за город, вместе поработать на ее даче. Я согласился, но выставил условие: только без секса! Приезжаем, она говорит: дом не топился, давай поселимся с тобой в одной комнате, тут есть нагреватель. Я говорю — нет, только в разных! Нашел комнату, наивный человек, которая запирается на шпингалет. В три часа ночи начинается Гоголь: она стоит на коленях, руки положила на диван, и смотрит на меня. Я говорю — иди к себе! Я подозреваю, что она ножом четыре часа выдвигала этот шпингалет. Она говорит: „да-да, я сейчас уйду“. И, как панночка, вспрыгивает на кровать. Что делать? Меня бы изнасиловали! Я влепил ей оплеуху, — исчезла. Я думаю: боже, что мне делать, идти по шпалам в Москву? И, как всякий мужик, что было и трусовато, и подловато, наутро я сделал вид, что ничего не произошло. Мы с ней нормально прожили эту неделю, но каждую ночь я сидел и держал этот шпингалет руками, а она там ножом ковыряла. Вернулись в Москву, где я уже ничем не рисковал, говорю ей, ну ты и скотина! Там не говорил, иначе, слово за слово, пришлось бы выметаться домой по шпалам, а мне не хотелось. И продолжаю: мы ж с тобой договорились, без секса. А она: „как договорились? Мы не договаривались! Да если бы ты мне сказал, что мы едем без секса, да на хрен ты мне сдался! Там мужиков, что ли, мало?“ Я напомнил суть разговора. Она: „да, вроде вспомнила, но я тебя не поняла! Ты не смог объяснить доступно, значит, ты не мужик“. Теперь она носится по городу и орет, что я у нее взял 50 тысяч долларов и не отдаю. А что она должна говорить, что я ее послал, как женщину? Такая вот бабья месть“, — отметил собеседник „МИР 24“.

После того, как Михаил всех послал, с критикой на его образ жизни обрушились уже женщины — старшие коллеги. Это и стало последней каплей — общаться с женщинами без необходимости Михаил зарекся.

В принципе, похожие истории могут рассказать многие мужчины, но остается вопрос: лечится ли это, и как?