Обручальное кольцо: можно ли его не носить

Большинство супружеских пар относятся к своим обручальным кольцам очень серьезно. Однако есть и те, кто предпочитают вообще их не носить. Кто же из них прав?

Древняя традиция

Обручальные кольца носили еще в Древнем Египте. Именно оттуда эта традиция перекочевала в нашу страну. Причем, произошло это еще до принятия Русью христианства. Тогда кольцо надевали на указательный палец. В XV веке жена носила золотое кольцо, а муж — железное. Позже золото стало привилегией мужчин, а женщины перешли на серебро.

Больше того, раньше обручальный обряд являлся отличной от венчания церемонией, поэтому и обручальные и венчальные кольца были разными. В 1775 году два ритуала соединили воедино, и кольца стали называть венчальными или просто свадебными.

Таким образом мы видим, что традиция ношения колец весьма древняя, и, возможно, именно поэтому, несмотря на религиозную подоплеку, она сохранилась и в период Советской власти. Тогда перед молодоженами даже не вставал вопрос, покупать ли обручальные кольца или нет: без них свадьбы просто не представляли.

Мнение ученых

Подавляющее большинство будущих семейных пар выбирают в ювелирных магазинах кольца, изготовленные из драгоценных металлов, чаще всего из золота. А между тем ученые утверждают, что постоянное ношение таких украшений отрицательно сказывается на здоровье. Исследователи из Карлтонского университета, который находится в столице Канады Оттаве, сравнили психическое состояние тех, кто постоянно носит золотые изделия, и тех, кто не носит их вовсе, сообщает портал WellNews. Оказалось, что золото провоцирует вспышки отрицательных эмоций и замедляет обмен веществ. Поэтому канадские эксперты уверены в том, что отсутствие обручального кольца на пальце скажется на состоянии человека только положительно.

А сайт nur.kz со ссылкой на mignews.com пишет о том, что золотые кольца могут оказывать разрушительное действие на мужчин. По мнению ученых, при длительном ношении желтый металл окисляется, и образующиеся в результате этой реакции продукты, попадая в организм, не лучшим образом влияют на деятельность репродуктивной системы. По словам специалистов, золото является одной из возможных причин нарушений в интимной жизни у мужчин. Примечательно, что на женщин ювелирные изделия из этого металла такого действия не оказывают.

Мнение церкви

В связи с тем, что на сегодняшний день брак, заключенный в ЗАГСе, признается церковью, то не лишним будет узнать и мнение священников по поводу обручальных колец. Тем более, что даже сами служители, будучи женатыми, колец не носят. Почему? На этот вопрос иерей Андрей Чиженко (сайт «Православие.ру») ответил, что священники принадлежат только Богу, а семья хоть и важная составляющая их жизни, но все же супруга и дети находятся после Господа на втором месте.

Что же касается обычных мирян, то и для них кольца не должны быть чем-то священным. По крайней мере, протоиерей Андрей Ефанов (православное издание «Фома») считает эти украшения «мелочью, о которой не стоит и беспокоиться». Однако священник предостерегает читателей о том, что подобное отношение допустимо только в том случае, если человек снимает кольцо не для того, чтобы почувствовать себя свободным от брака.

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