У Ники Минаж проблемы с костюмом. Снова!

Ники Минаж (35) не стесняется выбирать ну очень экстравагантные наряды как для сцены, так и для обычной жизни.

Но любовь к латексу подвела певицу. На днях она выступила на премии BET Awards в красном комбинезоне и колготках в сетку. Фанаты, конечно, не смогли не заметить ту самую «верблюжью лапку». Надеемся, ты понял, о чем мы.

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Это не в первый раз, когда такое случается с Ники. На премии MTV VMA в августе прошлого года Минаж тоже пришла в латексе, и у певицы была та же самая проблема. Тогда инсайдеры говорили, что звезде очень стыдно за свой наряд. Кажется, нет.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-niki-minazh-problemy-s-kostyumom-snova/