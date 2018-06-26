Что подарить Раку на день рождения?

Выбираем подарок 1 Прежде всего, имей в виду: Рак — всегда эстет. Твой презент может быть недорогим и даже банальным. Но он должен выглядеть красиво и радовать глаз. Сделай это хотя бы с помощью упаковки.

2 Не старайся выдумать что-то необычное. Рак — традиционалист. И в этом случае вполне можно повторить удавшийся ранее вариант. Если ты уже дарила красивый браслет, и он очень понравился, не бойся подарить еще один — такой же красивый, в пару прежнему. Тебе будут очень благодарны. 3 Рак любит все, что связано со стариной. Самый беспроигрышный вариант — купить нечто изысканное на блошином рынке: старинные часы с кукушкой, фотоальбом со снимками семьи XIX века, дореволюционные бутыльки для духов.

4 Не стремись, чтобы подарок был практичным. Рак будет счастлив получить коробочку с живыми бабочками или сертификат о том, что планете присвоено его имя. 5 Домоседу-Раку не бывает мало аксессуаров для оформления интерьера. Подушечки, вазы, картины — все, что поможет сделать дом еще более уютным, станет прекрасным презентом на день рождения.

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Что подарить Раку-мужчине ✔︎ Наверняка он что-то коллекционирует или чем-то страстно увлечен. Постарайся разузнать побольше о его хобби и, если получится, рассмотреть коллекцию или набор инструментов. Это поможет тебе выбрать то, чего у него еще нет, и на самом деле порадовать.

✔︎ Музыка — тайная страсть мужчин-Раков. Если ты знаешь его предпочтения, проблема с подарком решена. Билет на концерт любимого исполнителя или диск с редкими записями — то, что надо! ✔︎ Среди Раков — очень много заядлых рыбаков. Современный спиннинг, удобный раскладной стул для рыбалки, болотные сапоги — в общем, зайди в магазин для рыболовов и посоветуйся с консультантом. Пусть тебе помогут выбрать что-то по-настоящему полезное.

✔︎ Еще одна слабость Раков — современные гаджеты. Поэтому беспроводная мышь для компьютера, накопитель красивой формы или вместительная флешка — хороший вариант для подарка. ✔︎ Наверняка у него дома есть свой уютный уголок. Подари ему то, что украсит это место: небольшой аквариум, фонтанчик с подсветкой, красивую лампу, мини-бар в форме глобуса.

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Что подарить женщине-Раку ✔︎ Она, наверняка, рукодельница. Даже если весь день проводит на работе за компьютером, женщина-Рак в выходные может часами сидеть за вышиванием, вязанием или макраме. Ее порадуют красивая удобная шкатулка для швейных принадлежностей, всевозможные наборы ниток, тесьмы, украшений, пуговиц. ✔︎ Билет на мастер-класс по декупажу, мыловарению, лепке из марципана — отличный презент для прижимистой женщины-Рака. Ей очень хотелось бы все это попробовать, но всегда жалко на себя денег. Бесплатный урок ее очень порадует.

✔︎ Украшения для дома — картины, композиции из искусственных цветов, изысканные аксессуары для штор — беспроигрышный вариант для того, чтобы порадовать эту прирожденную домохозяйку. ✔︎ Если ты хочешь преподнести украшения, остановись на серебряных изделиях с жемчугом. Только пусть жемчужины будут черными или розовыми, а само изделие — оригинального, не классического дизайна.

✔︎ Любая техника, облегчающая домашний труд, тоже подойдет — пылесос, кофеварка, посудомоечная машина. На «ура» будет воспринят и фотоаппарат — Раки обожают хранить воспоминания о прошлом. ✔︎ При выборе букета учитывай тот факт, что Раки любят все нежное и изысканное. Одна красивая лилия экзотического оттенка с тонким ароматом или несколько нежных розовых тюльпанов порадуют ее гораздо больше огромного букета алых роз. Хороший вариант — экзотический цветок в горшке.

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Что не стоит дарить Раку Не стоит даже пытаться порадовать Рака слишком яркими, броскими и вульгарными вещами. Подарки «с юмором» также не подойдут. То, что кажется тебе смешным, может обидеть именинника. Всевозможные экстремальные развлечения и аксессуары для них — тоже не вариант для Рака.