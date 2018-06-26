Деликатесы из разных уголков мира представят вблизи Марьиной Рощи

Рынок выходного дня под названием Porto Bello развернется в пространстве «Спейс», расположенном на территории дизайн-завода «Флакон» на Большой Новодмитровской. Гостей ждут с 29 июня по 1 июля.

«Посетители познакомятся с гастрономическими изысками из разных уголков мира, а также посетят лекции по истории, дизайну и архитектуре. Кроме того, все желающие смогут приобрести оригинальные дизайнерские вещи и приятно провести время под расслабляющие диджейские сеты», — сообщили в пресс-службе дизайн-завода.

Время работы рынка — с 11.00 до 21.00. Напомним, дизайн-завод «Флакон» находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, 36. Вход свободный. (ак)