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Деликатесы из разных уголков мира представят вблизи Марьиной Рощи
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Деликатесы из разных уголков мира представят вблизи Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Рынок выходного дня под названием Porto Bello развернется в пространстве «Спейс», расположенном на территории дизайн-завода «Флакон» на Большой Новодмитровской. Гостей ждут с 29 июня по 1 июля.
«Посетители познакомятся с гастрономическими изысками из разных уголков мира, а также посетят лекции по истории, дизайну и архитектуре. Кроме того, все желающие смогут приобрести оригинальные дизайнерские вещи и приятно провести время под расслабляющие диджейские сеты», — сообщили в пресс-службе дизайн-завода.
Время работы рынка — с 11.00 до 21.00. Напомним, дизайн-завод «Флакон» находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, 36. Вход свободный. (ак)
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