Линдси Лохан вспомнила о прошлом

В свое время она считалась одной из самых скандальных девушек Голливуда. Линдси Лохан (Lindsay Lohan) побывала пьяной за рулем, в тюрьме и на общественных работах. Потом звезда взяла себя в руки. Недавно Линдси дала откровенное интервью изданию New York Times, в котором рассказала о своем тяжелом прошлом.

«Я самый обычный человек. Я хороший человек. У меня нет плохих намерений. И мое прошлое должно остаться в прошлом, — заявила 31-летняя актриса. — Люди должны просто забыть об этом, отпустить и не ворошить. Потому что я изменилась, к прошлому возврата нет. И это самое главное для меня».

В прошлом году Линдси переехала в Дубай, и там ей нравится жить больше, чем в Америке. «Это самое безопасное место. Менее требовательное. В Америке всегда так: „Вперед, вперед, вперед“. А теперь мне не нужно включать новости и смотреть на Кардашян. Мне больше вообще ничего не нужно. Я выбираю то, что хочу видеть и как хочу жить», — заявила Лохан.

Говоря об отношениях с семьей, Линдси отметила: «Мы все друзья. Мама и папа — друзья, все хорошо».

Напомним, Лохан сильно изменилась, поселившись в ОАЭ. Она вернула себе потерянный имидж, перестала вести себя вызывающе, успешно строит бизнес и снимается для местных изданий.