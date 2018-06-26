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Как выбрать вкусный и зрелый арбуз
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Как выбрать вкусный и зрелый арбуз 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Лето — время арбузов. «ВМ» рассказывает, как не ошибиться при покупке бахчевых.
По словам профессора агрономии и биотехнологии Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева Александра Гапоненко, при выборе правильного арбуза нужно следовать ряду правил.
В первую очередь, стоит обращать внимание на размер плода. Слишком большой арбуз может быть выращен с применением химикатов, а слишком маленький может оказаться недозрелым.
При покупке арбуза можно также выбрать женское и мужское растение. Арбузы «девочки» часто более сладкие и при этом в них меньше косточек.
Понять, что перед вами «девочка» — легко: они более приплюснутые, чем «мальчики», а с противоположной от хвостика стороны есть большое пятнышко.
— Кроме того, сам хвостик, к которому растение крепится к бахче, должен быть сухим — это показатель того, что арбуз уже созрел, — говорит Гапоненко.
Еще один способ, который поможет понять, зрелый ли арбуз, — постучать по нему. Спелый плод при постукивании издает гулкий звук. Если же зрелый арбуз немного сдавить руками сверху и снизу, то он будет слегка потрескивать.
Есть мнение, что спелый арбуз можно купить только не раньше августа. Однако Гапоненко не разделяет это мнение.
— В Астрахани к этому времени уже поспели первые арбузы, которые можно безбоязненно покупать и есть, — сказал он.
Главное, что стоит опасаться — нитраты. Однако на глаз определить их содержание невозможно. Поэтому, чтобы обезопасить себя при покупке, можно использовать портативные приборы для определения нитратов. Предельно допустимая концентрация нитратов в арбузе — 60 миллиграммов на 1 килограмм продукта.
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