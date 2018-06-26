Любовный гороскоп на июль 2018

Скромно, робко, смущаясь и не подпуская слишком близко — вот как почти весь июль станут вести себя с представителями противоположного пола те, кто пока свободен, присматривая при этом себе достойных спутников жизни. В парах же, напротив, в первую декаду месяца будут бушевать нешуточные страсти. Все подробности в нашем любовном гороскопе, который никогда не обманывает!

Овен (21 марта — 20 апреля)

Свободные и ищущие

Овны, кто-то в июле может вбить себе в голову, что вы — прекрасное приобретение и что брак с вами станет отличным решением многих проблем, а потому начнет осаждать вас, надеясь довести до загса. Но, скорее всего, доведет только до состояния белого каления, так как в этом кандидате не окажется ничего для вас привлекательного. И лишь в третьей декаде вы, возможно, встретите того, кого полюбите и чьей взаимности добьетесь.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, с 1 по 9 июля взаимоотношения с ним будут страстными, наполненными удовольствием, правда, без приступов собственничества не обойдется. После же 9-го числа вы можете вспомнить о тех обещаниях, которые когда-то давали любимому человеку, и постараться по максимуму их выполнить, так как поймете, что незакрытые гештальты тормозят гармоничное развитие отношений.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Свободные и ищущие

Тельцы, в июле кто-то из прошлого может составить ваше будущее. Не исключено начало отношений с тем, кто прочно ассоциируется у вас с детством или со становлением в профессии, с тем, кого вы когда-то очень хорошо знали и, возможно, даже испытывали к этому человеку амурный интерес. Встреча, неожиданная или в рамках какого-то запланированного мероприятия, откроет новую страничку вашей личной жизни.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть вторая половинка, с 1 по 9 июля отношения с ней (с ним) будут неровными, вероятны громкие ссоры из-за вашей ревности и ее (его) эгоизма. После же 9-го числа вы поставите себе какую-то цель, связанную с усовершенствованием вашего союза, и легким шантажом заставите амурного партнера вместе с вами заняться ее достижением; взаимоотношения обретут новую основу, станут прочнее.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Свободные и ищущие

Близнецы, у вас в июле может появиться потребность в серьезных отношениях, и вы очаруетесь тем, кто являет собой образчик надежности, хозяйственности, верности. Однако вам будет очень непросто вызвать ответный интерес, так как ради этого придется во многом перекраивать себя и достаточно долгое время доказывать, что ваши чувства к этому человеку не блажь и что вы готовы на жертвы, чтобы вступить с ним в брак.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, с 1 по 9 июля общение с ним, как сексуальное, так и просто человеческое, доставит вам огромное удовольствие, а какие-то вместе с ним пережитые события добавят отношениям новых граней. После же 9-го числа придется часто за что-то оправдываться, менять какие-то свои привычки, чтобы угодить второй половинке, в чем-то помогать ей (ему).

Рак (22 июня — 22 июля)

Свободные и ищущие

Раки, вам в июле звезды сулят встречу с тем, с кем вы будете абсолютно и незамутненно счастливы. Спокойное и достаточно плавное развитие отношений позволит вам максимально возможно узнать этого человека, привыкнуть к нему, научиться ему доверять. Велика вероятность, что следующей весной или летом вы с ним примете решение о заключении брака.

Нашедшие и окольцованные

Если же вы уже нашли вторую половинку, с 1 по 9 июля исходящие от нее (от него) флюиды будут направлены не только на вас, и это заставит вас беситься от ревности. После же 9-го числа союз благодаря вашим стараниям станет почти идеальным, вы сможете приструнить любимого человека и «загнать» его в те рамки, которые считаете необходимыми для конструктивных отношений.

Лев (23 июля — 22 августа)

Свободные и ищущие

Львы, вы в июле, возможно, вдруг решите, что любовь — не самое главное и что для брака достаточно доверия и обоюдного уважения, а потому, не брезгуя помощью знакомых, станете искать того, с кем можно быстро создать семью. И такой человек, скорее всего, найдется. Вот только в третьей декаде вы можете вспомнить, что жизнь без любви пуста, и потерять голову от совершенно иного кандидата, пустив псу под хвост и собственные поиски, и старания тех, кто оказывал вам содействие.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, с 1 по 9 июля вы будете купаться в его любви к вам, да и ваши чувства к нему многократно усилятся. А вот после 9-го числа обоюдные придирки, ваше нежелание быть тем, кого из вас попытаются сделать, отсутствие взаимопонимания существенно осложнят отношения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Свободные и ищущие

Девы, вы в июле можете столкнуться с тем, кто целенаправленно ищет спутницу (спутника) жизни, и решить, что именно вы — самая подходящая партия для этого человека. Вероятно, вы вывернетесь наизнанку и прыгнете выше головы, но убедите его, что поиски пора заканчивать, так как никого лучше вас он уже не встретит. Союз, берущий начало в определенном расчете с обеих сторон, скорее всего, окажется весьма счастливым.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, с 1 по 9 июля не мешайте ему дарить вам любовь и подарки, щадите его самолюбие и не пилите за расточительность. И тогда после 9-го числа вы сможете вить из него веревки и без проблем превратите ваши с ним взаимоотношения в практически идеальный союз, а если вы с ним пока не состоите в браке, то и назначите дату свадьбы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Свободные и ищущие

Весы, вы в июле, скорее всего, предпочтете не связывать себя никакими узами, а если рядом с вами появится тот, кто будет питать к вам нежные чувства и рассчитывать на брак с вами, станете откровенно динамить его, не говоря ни да, ни нет. Впрочем, если этот человек от вас не отстанет, то через несколько месяцев вы к нему притерпитесь, разглядите в нем какие-то уникальные качества и снизойдете до отношений.

Нашедшие и окольцованные

Если же вы уже нашли вторую половинку, с 1 по 9 июля будете с ней (с ним) по-настоящему счастливы, сделаете для нее (для него) немало хорошего, подпитаете отношения чем-то новым. После же 9-го числа вероятны ссоры: вас станет обижать холодность и расчетливость партнера, вы вряд ли смиритесь с тем, что от вас чего-то постоянно требуют, но ничего не дают взамен.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Свободные и ищущие

Скорпионы, в июле рядом с вами может появиться тот, кто будет читать в вашей душе как в открытой книге, быстро найдет ваши самые чувствительные и болевые точки, сумеет избавить вас от страхов, обид и комплексов, уходящих корнями в детство. Вероятен роман, который впоследствии превратится в семейную жизнь. Правда, только если вас устроит отсутствие чрезмерно выдающихся подвигов в постели — на них этот человек вряд ли будет способен.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, с 1 по 9 июля будет много и хорошего, и плохого, поэтому отношения с ним заставят вас постоянно испытывать интенсивные эмоции. После же 9-го числа станет спокойнее, но и скучнее, придется часто решать какие-то утилитарные вопросы и каким-то образом укреплять материальную базу союза.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Свободные и ищущие

Стрельцы, в июле вам подсознательно захочется вновь побыть ребенком, которого стараются оградить от всяческих неурядиц, и вы это получите, так как без особых трудностей добьетесь взаимности. Однако будьте готовы не только к беспрекословному подчинению, но и к клятвам, подтвержденным каким-то церемониалом, нарушить которые окажется ой как непросто.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, с 1 по 9 июля чувства к нему обострятся, будет много секса и обоюдных подарков, вы инициируете благодатные перемены в отношениях. А вот потом любые требования и претензии второй половинки станут действовать на вас как особо раздражающий фактор, так что от скандалов вы не удержитесь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Свободные и ищущие

Козероги, вы в июле можете умом подобрать себе того, кто, по вашему мнению, отлично впишется в ваш интерьер и в вашу жизнь и брак с кем многое вам даст. Вот только изначальное отношение к вам этого человека вряд ли поспособствует быстрому достижению цели: вам придется сломать немало копий, чтобы убедить его, что вы не такое чудовище, как он себе рисует, и что союз с вами ему чем-то выгоден.

Нашедшие и окольцованные

Если же у вас уже есть партнер, с 1 по 9 июля вы, вероятно, с усердием будете доказывать ему, что вполне способны и на компромисс, и на страсть, и на нежность, и на подарки. Он, скорее всего, проникнется, и после 9-го числа с удовольствием и без возражений «проглотит» все, что вы станете ему навязывать ради совершенствования отношений и вашего с ним общего благополучия.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Свободные и ищущие

Водолеи, вы в июле можете подпустить к себе того, кого долгое время игнорировали, считая, что раз вам с ним скучно, то и отношения невозможны. Не исключено, что отсутствие других кандидатов на роль любовного партнера сделает вас сговорчивее, вы решите, что надо хватать, что дают, так как в какой-то момент отчаянно устанете от одиночества, которым никогда не тяготились, гордясь своей самодостаточностью. Кстати, есть вероятность, что этого человека вы позже все же полюбите.

Нашедшие и окольцованные

Если же партнер у вас уже есть, с 1 по 9 июля отношения, возможно, ухудшатся настолько, что вы задумаетесь о расставании. Однако если вы не скроетесь с горизонта второй половинки, поддавшись сиюминутному порыву, то после 9-го числа какие-то события покажут, что она (он) еще может дать вам много хорошего.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Свободные и ищущие

Рыбы, вы в июле можете начать роман с тем, кто уже доказал вам, что ваше счастье для него — первоочередная задача. Велика вероятность, что вы, впустив его в свою жизнь, ни разу об этом не пожалеете, так как даже в том случае, если с вашей стороны и не будет огромной любви, этот человек сделает для вас все и немножко больше. Он учтет все ваши пожелания, исполнит многие ваши мечты и станет для вас надежным мужем (хорошей женой), довольствуясь тем, что вы просто позволите ему (ей) быть рядом и любить вас.

Нашедшие и окольцованные

Если же вы уже нашли вторую половинку, с 1 по 9 июля постарайтесь на все ее (его) поступки, направленные на то, чтобы доставить вам удовольствие, отвечать полноценной отдачей, а иначе после 9-го числа она (он) устанет «долбить головой стену», и отношения начнут разваливаться, а вам придется пойти на крайние меры, чтобы их наладить.

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