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Пропавшего в Воронеже пенсионера нашли на автовокзале
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Пропавшего в Воронеже пенсионера нашли на автовокзале 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Николай Работкин не помнит, где ночевал три дня. Пропавшего в Воронеже 77-летнего Николая Работкина нашли живым. Пенсионера увидела женщина, она узнала его по ориентировке и сразу позвонила волонтёрам, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в поисковом отряде «Лиза Алерт» в среду, 27 июня. Николая Работкина задержали на автовокзале около 20:20 понедельника, 26 июня. Мужчина не помнит, где находился и ночевал три дня. Сейчас пенсионер дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Николай Работкин пропал в Воронеже 23 июня. Мужчина вышел из дома с пакетом с продуктами и пакетом с пустыми банками и исчез. Родственники сразу обратились за помощью в полицию и к волонтёрам. Дарья Крымова
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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