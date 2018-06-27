Пропавшего в Воронеже пенсионера нашли на автовокзале 

Николай Работкин не помнит, где ночевал три дня. Пропавшего в Воронеже 77-летнего Николая Работкина нашли живым. Пенсионера увидела женщина, она узнала его по ориентировке и сразу позвонила волонтёрам, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в поисковом отряде «Лиза Алерт» в среду, 27 июня. Николая Работкина задержали на автовокзале около 20:20 понедельника, 26 июня. Мужчина не помнит, где находился и ночевал три дня. Сейчас пенсионер дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Николай Работкин пропал в Воронеже 23 июня. Мужчина вышел из дома с пакетом с продуктами и пакетом с пустыми банками и исчез. Родственники сразу обратились за помощью в полицию и к волонтёрам. Дарья Крымова