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Девушку из мема «неверный парень» обнаружили на «шокирующих» фото
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Девушку из мема «неверный парень» обнаружили на «шокирующих» фото 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь Twitter Эрни Смит (Ernie Smith) обнаружил новые неожиданные детали, связанные с популярным мемом «неверный парень». О находке он рассказал на своей странице.
«Знаете девушку справа? Я хочу вам кое-что показать, ребята»
Судя по всему, возмущенная испанка Лаура из мема довольно часто подрабатывает моделью для стоковых изображений: Смит нашел десятки фотографий с ней в фотобанке Getty Images. Однако на каждом из снимков лицо модели выражает искренний ужас.
«Она просто шокирована, когда смотрит на экран»
«Я имею в виду, что она реально шокирована»
«В полном недоумении»
На девушку производит впечатление буквально каждая вещь, которую она видит перед собой. Чаще всего это экран смартфона или ноутбука, однако иногда девушка сидит с открытым от изумления ртом и без этих предметов.
Также Смит обнаружил фотографии, где вместе с Лаурой шокированы и другие герои снимков.
«Ее шокируют вещи, даже когда она с друзьями»
«Ее друзья тоже шокированы»
Ранее маркетолог Эндрю Джей Абернати нашел другие фотографии с этой актрисой и придумал целую историю, предшествующую известному мему.
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