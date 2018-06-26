Ещё
Гоген Солнцев рассказал о трагедии, сблизившей его с женой-пенсионеркой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гоген Солнцев рассказал о трагедии, сблизившей его с женой-пенсионеркой 

Вести.Ru 1 час назад
Кадры, сделанные во время медового месяца скандально известного Гогена Солнцева и его супруги-пенсионерки Екатерины Терешиной, стали одними из самых обсуждаемых в Интернете и стоили здоровья матери Гогена. У Людмилы Васильевны, которая младше невестки на несколько лет, случился инсульт. Женщина намерена любыми средствами разрушить этот брак, так как уверена, что никакой любви там нет, а у престарелой жены сына просто «с головой не все в порядке».
Молодожены пришли к Андрею Малахову в студию программы «Прямой эфир», чтобы рассказать, как прекрасно они провели отпуск, и встретиться с матерью Гогена, которая раньше видела свою невестку только по телевизору. Однако семейной идиллии не получилось.
"Старая вешалка, что ж ты привязалась к молодому парню? Что ты можешь ему дать, старуха Шапокляк? Я внуков хочу, а ты их не сможешь дать!", — сразу накинулась на супругу сына Людмила Васильевна.
Однако молодые с ней не согласны. Они уверены, что при современном состоянии медицины возможно все, и не исключают, что в скором времени в их доме появятся дети. «Я буду заботиться о своем ребенке лучше, чем заботились обо мне. У меня не было нормальной модели семьи», — пообещал Гоген.
Рассказал Гоген Солнцев и о серьезной трагедии в своей жизни, которая сильно сблизила его с Екатериной Терешиной. Молодой человек признался, что женщина, которую он ранее любил, погибла от рук битцевского маньяка. «Я тогда закрылся от мира, а благодаря Кате я это преодолел, смог пережить», — рассказал мужчина.
Что же на самом деле связывает Гогена и Екатерину Терешину — показуха или искренние чувства? Смогут ли примириться невестка и свекровь? У действительно ли молодожены намерены иметь детей — в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».
Вести.Ru: последние новости
Россельхознадзор снял запрет на поставки белорусского молока Людмила Полякова рассказала, как чудом выжила на похоронах Сталина Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире12
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»138
Бледанс в прозрачном комплекте снялась для обложки10
Как оральный секс влияет на женскую красоту14
Названы «страшные» последствия отказа от курения57
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
06:08
Доказано, что плохое настроение полезно
Психология
07:35
Наглые звезды, плюющие на фанатов
Звёзды
04:27
Как не превратить чай в отраву
Еда
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
00:53
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение