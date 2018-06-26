Гоген Солнцев рассказал о трагедии, сблизившей его с женой-пенсионеркой

Кадры, сделанные во время медового месяца скандально известного Гогена Солнцева и его супруги-пенсионерки Екатерины Терешиной, стали одними из самых обсуждаемых в Интернете и стоили здоровья матери Гогена. У Людмилы Васильевны, которая младше невестки на несколько лет, случился инсульт. Женщина намерена любыми средствами разрушить этот брак, так как уверена, что никакой любви там нет, а у престарелой жены сына просто «с головой не все в порядке».

Молодожены пришли к Андрею Малахову в студию программы «Прямой эфир», чтобы рассказать, как прекрасно они провели отпуск, и встретиться с матерью Гогена, которая раньше видела свою невестку только по телевизору. Однако семейной идиллии не получилось.

"Старая вешалка, что ж ты привязалась к молодому парню? Что ты можешь ему дать, старуха Шапокляк? Я внуков хочу, а ты их не сможешь дать!", — сразу накинулась на супругу сына Людмила Васильевна.

Однако молодые с ней не согласны. Они уверены, что при современном состоянии медицины возможно все, и не исключают, что в скором времени в их доме появятся дети. «Я буду заботиться о своем ребенке лучше, чем заботились обо мне. У меня не было нормальной модели семьи», — пообещал Гоген

Рассказал Гоген Солнцев и о серьезной трагедии в своей жизни, которая сильно сблизила его с Екатериной Терешиной. Молодой человек признался, что женщина, которую он ранее любил, погибла от рук битцевского маньяка. «Я тогда закрылся от мира, а благодаря Кате я это преодолел, смог пережить», — рассказал мужчина.

Что же на самом деле связывает Гогена и Екатерину Терешину — показуха или искренние чувства? Смогут ли примириться невестка и свекровь? У действительно ли молодожены намерены иметь детей — в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».