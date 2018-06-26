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Топ-5 сказочных артефактов, аналоги которых существуют в реальности
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Топ-5 сказочных артефактов, аналоги которых существуют в реальности 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Лауреаты Нобелевской премии по физике 2010 года за новаторские эксперименты по созданию двумерного метаматериала графена Андрей Гейм и Константин Новоселов придумали рецепт «мертвой» воды. Статью о том, как лишить главную жидкость планеты уникальных растворяющих свойств, исследователи опубликовали в известном научном журнале. Корреспондент «ВМ» выяснила, какие еще аналоги сказочных артефактов создали современные изобретатели.
— Сапоги-скороходы или семимильные сапоги — волшебная обувь из многих европейских и славянских сказок, которая существенно увеличивает скорость передвижения. В разное время ряд исследователей-экспериментаторов пытались создать их аналог, который позволил бы снизить энергозатраты организма при ходьбе. Чаще всего в качестве «помощника» при передвижении выступал сжатый воздух. Однако в массовом производстве сапог-скороходов пока нет. Зато экстремалы вполне успешно довольствуются так называемыми джамперами, с помощью которых можно прыгать более чем на пять метров в высоту и бежать почти в три раза быстрее. Джамперы, кстати, вполне доступны в спортивных магазинах.
— Волшебное зеркальце — атрибут, с помощью которого королева из «Белоснежки» удостоверялась в собственной красоте и неповторимости. На вопрос «я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?», конечно, объективного ответа никто не даст, но вот программу, которая определяет достоинства и недостатки внешности, ученые изобрели давно. А с помощью огромного количества мобильных приложений можно без вредя для образа смело экспериментировать в прическами и цветами в макияже.
— Три орешка Золушки — необычный артефакт из чешской сказки. В каждом из трех орешков были спрятаны комплекты одежды, подходящие для того или иного случая: охоты, бала и даже свадьбы. Один всемирно известный японский бренд свою одежду до размера ореха сводить еще не научился, но зимние куртки, которые в сложенном виде помещаются в карман, он продает вполне успешно.
— Волшебный ключик — довольно полезная вещь, способная открывать все замки, сундуки и двери. Обычной механический аналог такой вещи представить сложно. А вот универсальные магнитные ключи для домофона в интернете найти легко. Стопроцентной гарантии эти устройства не дают, но около 50-70 процентов подъездных дверей отопрут наверняка.
— Шапка-невидимка — порой незаменимый предмет гардероба, особенно полезный для интровертов. Над тем, как скрыть человека под одной только шапкой ученые пока думают, но полноценные костюмы-невидимки существуют уже несколько лет. Технологии применяются разные: одни костюмы делают из специальных метаматериалов, удивительным образом преломляющих свет, другие используют миниатюрные видеокамеры, скрывающие силуэт под изображением. Но главное — спрятаться от посторонних глаз почти сказочные устройства действительно помогают.
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