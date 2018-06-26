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66-летняя Дарья Донцова похвасталась завидной растяжкой
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66-летняя Дарья Донцова похвасталась завидной растяжкой 

Лиза 49 минут назад
Фото: Лиза
@dontsova_official66-летняя Дарья Донцова похвасталась завидной растяжкойДарья Донцова (66) старается каждый день заряжать своих подписчиков хорошим настроением. В этом ей помогают любимые мопсы — у нее их три. Также Донцова рассказывает о том, что она ест и как тренируется. После того, как Дарья Донцова успешно поборола онкологию, она всерьез занялась своим здоровьем и фигурой. Принимая гормональные препараты, писательница серьезно поправилась. После окончания их приема она долгое время искала подходящую систему питания. Так, телеведущая давно не ест мучное и сладкое, а также придерживается раздельного питания. То есть никогда не позволяет себе мясо с картошкой или макаронами.
Подтянутость обеспечивают занятия в зале. Уже много лет писательница занимается с тренером. Ее растяжке можно позавидовать! Донцова рассказала, что природная гибкость тут ни при чем, все дело в регулярных занятиях:
Растяжку надо все время бодрить, в особенности мне, бабушке весне на 7 десятке. Найдите мои ноги на 2 фото. Подсказка, они в аппарате для растяжки. С одной стороны там белый носочек выглядывает. Так шпагат тренируется. Движение жизнь!
Фолловеры засыпали писательницу заслуженными комплиментами: «Браво! Вот что значит всю жизнь следить за собой!», «Счастливым может быть только здоровый человек! Восхищаюсь вами!».
Читай также материал четыре месяца без спорта и диеты: Настасья Самбурская показала, как изменилась ее фигура.
@dontsova_official
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