66-летняя Дарья Донцова похвасталась завидной растяжкой

@dontsova_official66-летняя Дарья Донцова похвасталась завидной растяжкойДарья Донцова (66) старается каждый день заряжать своих подписчиков хорошим настроением. В этом ей помогают любимые мопсы — у нее их три. Также Донцова рассказывает о том, что она ест и как тренируется. После того, как Дарья Донцова успешно поборола онкологию, она всерьез занялась своим здоровьем и фигурой. Принимая гормональные препараты, писательница серьезно поправилась. После окончания их приема она долгое время искала подходящую систему питания. Так, телеведущая давно не ест мучное и сладкое, а также придерживается раздельного питания. То есть никогда не позволяет себе мясо с картошкой или макаронами.

Подтянутость обеспечивают занятия в зале. Уже много лет писательница занимается с тренером. Ее растяжке можно позавидовать! Донцова рассказала, что природная гибкость тут ни при чем, все дело в регулярных занятиях:

Растяжку надо все время бодрить, в особенности мне, бабушке весне на 7 десятке. Найдите мои ноги на 2 фото. Подсказка, они в аппарате для растяжки. С одной стороны там белый носочек выглядывает. Так шпагат тренируется. Движение жизнь!

Фолловеры засыпали писательницу заслуженными комплиментами: «Браво! Вот что значит всю жизнь следить за собой!», «Счастливым может быть только здоровый человек! Восхищаюсь вами!».

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@dontsova_official