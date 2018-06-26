Справка от «Макс-Экстрим»: как печатают изображения на футболках

Существует несколько методов.

Симпатичные, очаровательные и уникальные дизайны современных футболок делают эту одежду более модной, чем когда-либо прежде.

Сегодня используется сразу несколько способов печати на футболках. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

1. Трафаретная печать на профессиональной печатной машине для футболки: это один из самых предпочтительных способов печати. Если у вас есть футболка с напечатанной графикой (ее можно купить тут), которая осталась яркой, мягкой и гладкой надолго, есть большая вероятность, что она была напечатана именно этим способом. Это означает, что вы можете рассчитывать на трафаретную печать для всех потребностей в печати футболки. Однако это не лучший вариант для всего.

Этот метод требует создания шаблона, который затем удерживается на месте на так называемом экране. Экран обычно изготавливается из нейлоновой сетки.

Затем нужно налить некоторый объем чернил на экран, а после использовать скребок для нажатия и убедиться, что чернила распространяются по всему экрану. Излишние чернила будут стерты. И экран, наконец, будет снят с изображения, которое напечатают.

Трафаретная печать подходит для большого числа футболок, однако для одной или нескольких он будет слишком дорогим.

2. Прямая печать на одежде (DTG). Это относительно новая техника в индустрии печати на футболках.

Если вы не знаете, как это работает, представьте себе большой планшетный принтер, на котором ваша футболка подается на конвейерную ленту и печатается.

Для полной настройки DTG вам потребуется принтер DTG. Поскольку этот принтер довольно дорог, это не очень удобно для домашнего использования.

Качество конечных продуктов по методу DTG превосходно (но не так хорошо, как трафаретная печать). Клиент получит «мягкую» печать, которую можно выполнить в нескольких цветах. Он лучше всего работает на белых футболках. Этот метод подойдет для темных футболок, однако потребует больше времени.

3. Сублимационная печать. Вы когда-нибудь встречались с футболкой, практически вся площадь которой покрыта изображением? Если да, это может быть сублимационная печать. Сублимация работает лучше всего при использовании для всей площади одежды и негабаритной печати. Он способен превратить всю футболку в прекрасное произведение искусства.

Однако для такого вида печати понадобятся специальные майки из 100% полиэстера.