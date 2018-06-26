Названы самые качественные батоны от нижегородских производителей 

Только один батон в нарезке от нижегородского производителя попал в категорию «товаров повышенного качества». Это «Подмосковный» классический батон в упаковке. Производитель — ЗАО «Выксунский хлеб».
Достоинствами продукта эксперты назвали:
Безопасность
Отсутствие консервантов
Использование муки высшего сорта
Хороший мякиш
Достаточно жира
Хорошие органолептические показатели
Товар повышенного качества, это товар, соответствующий не только всем обязательным требованиям и заявленной производителем информации на маркировке, но и опережающему стандарту Российской системы качества. Российское происхождение продукции не оценивалось.
Еще четыре батона от четырех нижегородских производителей оказались в списке качественных товаров.
Под качественным товаром эксперты подразумевают — безопасные товары. Образцы соответствуют всем обязательным требованиям к свойствам продукции, установленных техническим регламентом Таможенного союза, а также информации, заявленной на маркировке продукции.
Батон «Урожай» от АО «Каравай»
Его достоинства, которые выделили эксперты:
не содержит консервантов
использована мука высшего сорта
хороший мякиш
хорошие органолептические показатели
Но есть и недостатки:
Указано два знака соответствия в маркировке
Превышение требований по содержанию микроорганизмов
Фактическое содержание жира выше заявленного
Батон нарезной «Сормовский хлеб» от ОАО «Хлеб»
Достоинства:
Использована мука высшего сорта
Хороший мякиш
Достаточно жира
Хорошие органолептические показатели
Недостатки:
Превышение требований по содержанию микроорганизмов
Обнаружены улучшители (броматы) в составе
Батон нарезной классический, АО «Дзержинскхлеб»
Достоинства:
Не содержит консервантов
Использована мука высшего сорта
Хороший мякиш
Хорошие органолептические показатели
Недостатки:
Превышение требований по содержанию микроорганизмов
Фактическое содержание жира выше заявленного
Батон нарезной классический «КХ»
Достоинства:
Использована мука высшего сорта
Хороший мякиш
Достаточно жира
Хорошие органолептические показатели Недостатки:
Превышение требований по содержанию микроорганизмов
Обнаружен улучшитель (семикарбазид) в составе