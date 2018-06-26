Названы самые качественные батоны от нижегородских производителей

Только один батон в нарезке от нижегородского производителя попал в категорию «товаров повышенного качества». Это «Подмосковный» классический батон в упаковке. Производитель — ЗАО «Выксунский хлеб».

Достоинствами продукта эксперты назвали:

Безопасность

Отсутствие консервантов

Использование муки высшего сорта

Хороший мякиш

Достаточно жира

Хорошие органолептические показатели

Товар повышенного качества, это товар, соответствующий не только всем обязательным требованиям и заявленной производителем информации на маркировке, но и опережающему стандарту Российской системы качества. Российское происхождение продукции не оценивалось.

Еще четыре батона от четырех нижегородских производителей оказались в списке качественных товаров.

Под качественным товаром эксперты подразумевают — безопасные товары. Образцы соответствуют всем обязательным требованиям к свойствам продукции, установленных техническим регламентом Таможенного союза, а также информации, заявленной на маркировке продукции.

Батон «Урожай» от АО «Каравай»

Его достоинства, которые выделили эксперты:

не содержит консервантов

использована мука высшего сорта

хороший мякиш

хорошие органолептические показатели

Но есть и недостатки:

Указано два знака соответствия в маркировке

Превышение требований по содержанию микроорганизмов

Фактическое содержание жира выше заявленного

Батон нарезной «Сормовский хлеб» от ОАО «Хлеб»

Достоинства:

Использована мука высшего сорта

Хороший мякиш

Достаточно жира

Хорошие органолептические показатели

Недостатки:

Превышение требований по содержанию микроорганизмов

Обнаружены улучшители (броматы) в составе

Батон нарезной классический, АО «Дзержинскхлеб»

Достоинства:

Не содержит консервантов

Использована мука высшего сорта

Хороший мякиш

Хорошие органолептические показатели

Недостатки:

Превышение требований по содержанию микроорганизмов

Фактическое содержание жира выше заявленного

Батон нарезной классический «КХ»

Достоинства:

Использована мука высшего сорта

Хороший мякиш

Достаточно жира

Хорошие органолептические показатели Недостатки:

Превышение требований по содержанию микроорганизмов

Обнаружен улучшитель (семикарбазид) в составе