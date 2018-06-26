Ещё
Названы самые качественные батоны от нижегородских производителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые качественные батоны от нижегородских производителей 

nn.ru 35 минут назад
Фото: nn.ru
Только один батон в нарезке от нижегородского производителя попал в категорию «товаров повышенного качества». Это «Подмосковный» классический батон в упаковке. Производитель — ЗАО «Выксунский хлеб».
Достоинствами продукта эксперты назвали:
Безопасность
Отсутствие консервантов
Использование муки высшего сорта
Хороший мякиш
Достаточно жира
Хорошие органолептические показатели
Товар повышенного качества, это товар, соответствующий не только всем обязательным требованиям и заявленной производителем информации на маркировке, но и опережающему стандарту Российской системы качества. Российское происхождение продукции не оценивалось.
Еще четыре батона от четырех нижегородских производителей оказались в списке качественных товаров.
Под качественным товаром эксперты подразумевают — безопасные товары. Образцы соответствуют всем обязательным требованиям к свойствам продукции, установленных техническим регламентом Таможенного союза, а также информации, заявленной на маркировке продукции.
Батон «Урожай» от АО «Каравай»
Его достоинства, которые выделили эксперты:
не содержит консервантов
использована мука высшего сорта
хороший мякиш
хорошие органолептические показатели
Но есть и недостатки:
Указано два знака соответствия в маркировке
Превышение требований по содержанию микроорганизмов
Фактическое содержание жира выше заявленного
Батон нарезной «Сормовский хлеб» от ОАО «Хлеб»
Достоинства:
Использована мука высшего сорта
Хороший мякиш
Достаточно жира
Хорошие органолептические показатели
Недостатки:
Превышение требований по содержанию микроорганизмов
Обнаружены улучшители (броматы) в составе
Батон нарезной классический, АО «Дзержинскхлеб»
Достоинства:
Не содержит консервантов
Использована мука высшего сорта
Хороший мякиш
Хорошие органолептические показатели
Недостатки:
Превышение требований по содержанию микроорганизмов
Фактическое содержание жира выше заявленного
Батон нарезной классический «КХ»
Достоинства:
Использована мука высшего сорта
Хороший мякиш
Достаточно жира
Хорошие органолептические показатели Недостатки:
Превышение требований по содержанию микроорганизмов
Обнаружен улучшитель (семикарбазид) в составе
nn.ru: последние новости
Восьмилетний мальчик утонул в Краснобаковском районе Салон красоты закрыли за отсутствие канализации в ТЦ «Небо» Солнце атакует. Правила выбора правильного крема от загара
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире12
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»138
Бледанс в прозрачном комплекте снялась для обложки10
Как оральный секс влияет на женскую красоту14
Названы «страшные» последствия отказа от курения57
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
06:08
Доказано, что плохое настроение полезно
Психология
07:35
Наглые звезды, плюющие на фанатов
Звёзды
04:27
Как не превратить чай в отраву
Еда
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
00:53
Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение