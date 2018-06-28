«Локомотив» по-чемпионски отпраздновал окончание шестого дня сборов 

«Локомотив» с 21 июня по 4 июля проводит тренировочный сбор в австрийском Бад Кляйнкирххайме. Окончание шестого дня игроки команды решили отпраздновать по-чемпионски, бурно расплескав бутылки с водой.
🏆🏆🏆 «Локомотив» — Чемпион! Просто хотели напомнить! 👏🖖🤙#РЖДтренировочныесборы pic.twitter.com/Jv5qVlmVhh
— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 27 июня 2018 г.
Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин преподал пример молодежи и выполнил упражнения с канатами в сумасшедшем темпе.
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