Семин преподал пример молодежи и выполнил упражнения с канатами в сумасшедшем темпе 

71-летний главный тренер «Локомотива» Юрий Семин во время тренировочного сбора команды в австрийском Бад Кляйнкирххайме показал мастер-класс в упражнении с канатами.
Хардворкинг на #РЖДтренировочныесборы! Узнали этого парня? Все равняемся на него! 👍🏼💪🏼👏🏼🔥🚀🔝 pic.twitter.com/ahqbGfYR1l
— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 26 июня 2018 г.
— Узнали этого парня? Все равняемся на него!, — говорится в сообщении «Локомотива». Отметим, что упражнение с канатами помогает укрепить мышцы брюшного пресса, руки и плечи, нагрузить ноги.
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