Почему окружающим не выгодно, чтобы мы были уверены в себе

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Стоит на углу такая интересная мадам в трендовой сетке на бедрах да помадой алой выше контура, налево семечки сплевывает. И порой обидно осознавать, что у этой «Оки» с самооценкой все настолько нормально, что сам мерседес позавидует. Да, естественно, уверенность сомнительная и никакой идеальный в пятом поколении мужчина на такую красотку, скорее всего, даже и не взглянет, но вот только и эту даму сей факт вряд ли сильно удручать станет. У нее есть главный козырь — она в своем мире счастливая и спокойная, а вот многие девушки, красотой и грацией не обделенные, с двумя высшими из университета и длиннющими, от ушей, ногами — от мамы — совершенно несчастливые, неуверенные и вечно сомневающиеся. Почему так?

Более того, уверенность — это что-то весьма отдельно существующее, и, коли в семье ребенка «тюканьем» не воспитывали, вырастет он уверенный и самодостаточный. А если маленькое чадо постоянно дергали сравнением с музыкальным талантом Маши, оценками Васи и аккуратностью Даши, проблемы с самооценкой будут гарантированно. Потому как зерно сомнения в умном человеке сеется просто, прорастает глубоко и быстро, а выкорчевывается, как сорняк, порой не полностью и не с первого раза.

Хейтеры и добрые советчики

Хоть и украденное с английского понятие «хейтер» свежо и молодо, но по факту древнее «профессии», чем завидующий и очерняющий человек, не найдешь. Такие самородки, которым есть дело до всех, не включая лишь себя, были всегда, а будут еще дольше, чем вечность. Одни умудряются доставать звезд и блогеров спамом в сети, а другие притворяются уже в реальной жизни весьма безобидными знакомыми, что лишь советуют по доброте душевной и опытом делятся. Именно они напомнят вам, что биологические часы не шутка, а у вас они уже буквально дотикали и скоро совсем остановятся. Что с вашей завышенной планкой легче удавиться, чем ждать у окошка того самого, ведь нормальный русский мужик должен быть слегка бьющий и пьющий. Нет, они не читали о женщинах с Венеры, но они обязательно начнут трактовать «и так понятные вещи» по-своему, цитируя Слепакова с его «Все мужчины изменяют своим женам» в виде непреложной истины.

Дело ведь даже не в том, правы они или нет, важно, что они умудряются цеплять так, что выбивают вас из колеи своей неосторожной фразой. И даже если вы раньше не думали о подобных вещах, то теперь можете и уйти в философские рассуждения. Хуже всего, что такие советчики извне раздают свои мнения бесплатно и каждому случайно замаячившему на горизонте, а по факту им в принципе все равно, как у вас картинка жизни сложится. Одни обыватели просто сопоставляют чужую жизнь со своей, подгоняя совет под уровень собственной планки: они ни физически, ни фактически прыгнуть не могут, а потому высоты и успех им кажутся выдуманной небылицей. Иные желают «лучшего», потому как сами постоянно ударяются о рукоятку граблей — не могут найти достойную работу, сидя в глубокой долговой яме, и мечтают о розово-зефирной жизни. Не в силах побороть свою зависть и ненависть к тем, у кого все лучшее только впереди, они пытаются очернить, осквернить и нагадить в душе — авось на ноте негатива вы сами мимо этой ямы не пройдете!

Привычка быть удобным

Иная причина собственной неоцененности — это страх стать неудобным человеком для других. Большинство людей в ступор приводит вопрос о желаемой зарплате. Первой влетает в голову мысль: «А вдруг я слишком много попрошу?» По статистике, чем ниже интеллект и чем выше самооценка, тем заоблачнее будет выданный ответ. У нормальных же людей самооценка — это критический цензор, который следит за балансом середины, но, к сожалению, наша скромность, мягкий нрав или воспитание могут этот баланс расшатать в сторону заниженной самооценки.

И лишь на вершине этого рабочего айсберга пляшут вполне уверенные в себе наглецы, которые не стесняются брать в разы больше вашего, не имея при этом за спиной ни вашего опыта, ни вашего интеллекта.

Обесценивание «халявы»

На самом же деле психология любого человека такова, что он осознает ценность чего-либо, только вложив туда частичку себя — например, время, силы или же деньги. Все, что получается даром, обесценивается еще на этапе вручения; это же правило касается и отношений, где оба просто плывут по течению, не вкладывая в семейное гнездо достойных ценностей. Мужчины, заполучившие женщину по схеме «сама пришла — сама не против», не станут беречь отношения так же рьяно, как те, что приложили силы и эмоции, чтобы обратить на себя внимание женщины-мечты. Бесплатные знания, опыт и услуги обесцениваются таким же образом. Практика доказывает, что заплативший за информацию и обслуживание человек отнесется к полученному с большим уважением и трепетом, чем тот, кто не приложил никаких усилий. Ценность платного всегда будет выше пусть и желанной в душе, но халявы!

Поэтому никогда не стоит бояться уверенно брать за свою качественную работу именно столько, сколько вам необходимо для поддержания вашего уровня жизни, искать того человека в спутники жизни, который не «чуть лучше других», а который именно такой, каким вы его себе и представляли. Таким образом, вы запустите правильный жизненный энергообмен, соответствующий вашим энергозатратам, который обязательно достигнет нужного результата, ведь это и есть баланс!

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите