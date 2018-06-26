Нигерийцев обманом завлекли на ЧМ в Москву, теперь они бомжуют

В праздничной Москве бомжуют нигерийцы. Голодные, неприкаянные, без денег. Их, по их словам, обманули у себя на родине, пообещав в России футбол, работу и счастье.

Теперь они умоляют отправить их домой. Но выдворить их невозможно — до конца чемпионата они здесь на законных основаниях и не нарушают миграционное законодательство.

Они говорят, что честные ребята и не хотят идти никого грабить. Но жить им не на что. Обратные билеты только на конец июля. По примерным подсчетам, таких от 100 до 150 человек.

Что делать с попавшими в переплет иностранцами, как им выбраться из передряги, в репортаже «КВ».

«Сонь, тут опять у нас на «горячей линии» три нигерийки. Говорят, их держали в Москве принудительно несколько лет», — в офисе Общественного движения против рабства «Альтернатива» цейтнот. То есть чемпионат мира по футболу. Как и предсказывал «КВ», горячая пора для всякого рода негодяев, использующих безвизовый на это время режим пребывания в России, чтобы по-быстрому переправить к нам живой товар, сексуальных рабынь. И, как оказалось, не только.

«Если обычно транспортировка девушек из той же Нигерии обходится где-то тысяч в 7 долларов, которые нужно отбить — это и билеты, и поддельные приглашения или липовые документы на учебу в провинциальном вузе нигерийских студенток, то сейчас все стоит в три-четыре раза дешевле. Фактически лишь затраты на самолет и на какой-нибудь самый дешевый матч», — объясняет Олег Мельников , глава «Альтернативы». Но речь не о девушках. А совсем наоборот.

«Информация о нигерийских молодых людях, тоже попавших в Россию обманным путем, стала поступать примерно неделю назад. В том числе и из посольства, — рассказывает Юлия Силуянова, координатор движения. — То есть они их к нам и направляют, поскольку сами с таким потоком не справляются и не знают, что делать. Таких нигерийских якобы болельщиков за сто человек уже».

В данный момент в «Альтернативе» сидят двое. Наивные и доверчивые, но уже поизносившиеся, с двумя походными рюкзаками на полу. Исмаил и Садык. Говорят, что братья.

Оба прибыли в Россию одним рейсом 4 июня, у себя на родине купив у местных нигерийских мошенников фан-ID (который вообще-то оформляется бесплатно), а на совсем уже последние деньги — билеты на самолет и на один-единственный матч чемпионата в Волгограде. Играла команда Японии, про которую Исмаил с Садыком ровным счетом не знают ничего, но ведь приехали они не для того, чтобы болеть, а чтобы устроиться на работу… Такую сказочку им о нас рассказали. В России, мол, работы для нигерийцев навалом…

Исмаилу по паспорту 22. Садык выглядит моложе. То играет в телефон — хорошо хоть вайфай в офисе бесплатный, то таращится по сторонам.

За родственника отдувается Исмаил. Хотя по-русски он не знает даже, как будет «здравствуйте». Зато с гордостью заявляет, что у себя на родине был футболистом, играл в дворовой команде. Сделать головокружительную карьеру ему помешали только безработица и бедность. Обычное дело для Нигерии.

— Мы приехали в Россию, чтобы здесь найти работу. Ну и посмотреть футбол.

— Какую игру?

— Я не знаю. Мы же не собирались сразу на футбол, сначала хотели устроиться работать, а потом уже поехать.

— Как бы вы устроились, если у вас нет официального разрешения на работу? — удивляюсь я. — Кто вам вообще сказал, что в России работа для иностранцев на каждом шагу?

— Мы шли по улице, у нас в Лагосе, в Нигерии, к нам один парень подошел и предложил: не хотим ли мы поехать в Россию работать? Для этого, сказал, виза не нужна, нужен только фан-ID, он нам его и продал за 250 долларов. Билеты на самолет стоили на каждого по 361 евро, их мы купили сами, и на матч тоже.

— Неужели вы поверили в эту чушь? Фан-ID вообще оформляется бесплатно. У вас были реальные знакомые, которым таким образом повезло?

— Нет. У нас таких знакомых нет, — вздыхает Исмаил. — Но мы поверили. Хороший парень, на улице подошел, мы подружились. А все это оказалось обманом.

— Он вам сказал, что вы должны сделать, прилетев в Москву?

— Сказал, что на месте решим. Что здесь очень много работы. Мы летели из Лагоса через Дубай. В аэропорту в Москве стали везде ходить и у всех спрашивать: где здесь работа? Русские люди нам ответили, что для таких, как мы, работы нет.

— И что вы предприняли дальше?

— Мы поехали до города на такси. Денег у нас с собой было мало. Тот парень с улицы сказал, чтобы много не брали, что в России сразу заработаем, что нам дадут бесплатное жилье. Первую ночь мы остановились в хостеле, куда нас привез таксист. Потом начали искать варианты, как здесь выжить. Потом деньги закончились. Мы пошли в мечеть. Там нам дали покушать. Но переночевать не дали. Днем мы молились. А ночью спали на улице. И еще у нас своровали рюкзак, пока мы спали. Мы не знаем, что нам делать дальше. Мы голодные и хотим домой.

— А позвонить родителям?

— Отец сказал, что не сможет помочь. Это огромные деньги для всей семьи, чтобы нам поменять билеты. На эти деньги можно жить несколько лет. Мы встретили здесь земляков, которые находятся в таком же положении. Сходили в посольство, но там сказали, что ничем не могут нам помочь, так как таких, как мы, много. Я всем теперь говорю, что это наглая ложь, чтобы никто больше в Россию искать работу не ехал, я написал об этом на своей странице в Интернете.

Обратный билет у братьев аж на 23 июля. То есть шанс вернуться на родину у них все-таки есть. Однако без средств, без знания языка и без посторонней помощи нигерийцы все это время в России не протянут. Поменять билеты стоит примерно 20 тысяч рублей. Чемпионат. Ажиотаж. Рейсы раскуплены и переполнены. Исмаила и Садыка не забирают ни в полицию, ни даже в спецприемник для незаконных мигрантов на казенные хлеба. Не за что. По документам они законопослушные фанаты. И пока что ничего такого не натворили. Им даже милостыню особо не подают. Это же не дети и не старики. Здоровенные, накачанные африканцы! «Может, им стекло в магазине разбить? Отделаться малой кровью, так сказать?» — интересуюсь у координатора Юлии Силуяновой.

«Что вы, — отмахивается она. — Они не хотят хулиганить или, не дай бог, становиться преступниками. Они просто хотят домой».

Исмаил с Садыком все же догадались добраться до «Альтернативы», где и без них сейчас наплыв страждущих — по бесплатной «горячей линии» звонят даже те, кого удерживают в России уже несколько лет, но даже не хочется думать, что может прийти в голову остальным, бродящим по Москве, их нигерийским соплеменникам, которые не найдут честного выхода из создавшегося положения. «Мы попытались посоветоваться с правоохранительными органами . Но те тоже не знают, что можно предпринять в подобной ситуации», — разводит руками Юлия.

После окончания чемпионата как-то, наверное, можно будет определить, сколько таких жертв аферистов попали в Россию. Самых невезучих, наверное, все-таки потом депортируют.

Но почему нигерийские мошенники убеждали парней, что ехать в Россию нужно непременно без денег на проживание? Может, были уверены, что у нас давно коммунизм?

Или надеялись оттянуть возвращение своих жертв на как можно подольше? А там как-нибудь рассосется…

Вполне возможно, лжеболельщики хотели обмануть всех, а обманули самих себя: им представился легкий способ эмигрировать «на дурака» в Россию, да не тут-то было. У нас их никто не ждет и уж точно не готовит теплый прием, как в Европе. Нигерийцы вообще мастера подобных фантастических россказней. Что уж говорить про Исмаила и Садыка, которые якобы поверили абы кому, если на аферу со знаменитыми «нигерийскими письмами», обещающими баснословное наследство всем, кто их получил, повелся весь мир. В 2006 году принц Абакалики Нигерийский, абсолютно придуманный персонаж этого многолетнего интернет-сериала, в который были вовлечены десятки миллионов людей, по версии журнала «Форбс» даже вошел в десятку виртуальных богачей мира.

Между тем сама Нигерия — нищая страна. Одна из самых-самых. Зарабатывают чем могут. На таких вот интернет-фейках и несчастных женщинах, проданных в сексуальное рабство.

Как уже писал «КВ», одна из девочек в многочисленной нигерийской семье просто обречена на такую жуткую судьбу. Ими торгуют сами родители. Бенин-Сити, штат Эдо, — столица негритянской проституции. Услуги путан тут стоят не больше четырех долларов. Большинство заражены ВИЧ. Чтобы работали и не сбежали, запугивают проклятиями вуду — проводят обряд, отрезают прядь волос и перерезают горло у курицы: все, отныне они как зомби, послушны, безропотны, согласны на все.

«Вырваться и уехать в Россию теми же жрицами коммерческой любви — после ожидающего их в Бенине — для многих это как встретить принца на белом коне. То есть, как Исмаил и Садык, они просто не знают, что их ждет в грубой реальности. Поток новых жертв сексуального рабства в Москве ожидался как раз к началу мирового футбольного чемпионата. Таких волонтеры и силовики стараются вычислить еще в аэропорту, определяя на глаз, их ли контингент. Если молодая женщина ни в зуб ногой, кто такой Месси и Роналду, и при этом приехала сюда якобы болеть — повод насторожиться.

Вот только дальше правоохранительные органы ничего с этим поделать не могут. Если только уговорить ее вернуться добровольно… А как, если нет билета и денег?

«Для депортации Исмаила и Садыка тоже нужно постановление суда. Но они до конца июля, срока действия фан-ID, имеют право здесь находиться. Хотя и не желают этого. Ситуация на самом деле патовая», — разводят руками общественники.

Хорошо, Исмаилу и Садыку как проявившим недюжинную смекалку — или молитва в мечети помогла? — все же нашли местечко в переполненном московском хостеле. Что остается другим? Кругом праздник жизни и карнавал, а они обозленные и голодные…

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