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Приключения иностранцев в России: двух болельщиков из Нигерии приютили в Подмосковье
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Приключения иностранцев в России: двух болельщиков из Нигерии приютили в Подмосковье 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Двое нигерийцев приехали в Москву по паспорту болельщика. Исмаил и Содик — братья. В Нигерии купили билеты на не самый дорогой матч на чемпионате мира. Говорят, что их обманул мошенник: им обещали по приезде чуть ли не коммунизм в отдельно взятой стране: бесплатное жилье, работу и хорошие деньги. Стоит только переехать.
Источник фото: телеканал «360»
«Мой брат некоторое время знал человека, который продал нам FanID и билеты на матч. Поэтому мы и доверились ему. А когда приехали в Россию, то несколько дней ночевали на улице. В парке, на лавочке. Пока нам не помогли волонтеры», — сказал Исмаил.
О проблеме братьев узнал подмосковный владелец хостела Данияр Тагиев. И теперь нигерийцы будут ожидать вылета на родину именно в его заведении вплоть до 23 июля.
Источник фото: телеканал «360»
«Все мы должны помогать людям, тем более что парни — это мои братья по вере. Мы должны делать хорошие дела для Всевышнего», — пояснил Тагиев.
Добавим, что в качестве помощи от химкинского муфтията незадачливые туристы получили сертификаты на обеды в местных ресторанах, которые сотрудничают с религиозной организацией.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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