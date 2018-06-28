Приключения иностранцев в России: двух болельщиков из Нигерии приютили в Подмосковье

Двое нигерийцев приехали в Москву по паспорту болельщика. Исмаил и Содик — братья. В Нигерии купили билеты на не самый дорогой матч на чемпионате мира. Говорят, что их обманул мошенник: им обещали по приезде чуть ли не коммунизм в отдельно взятой стране: бесплатное жилье, работу и хорошие деньги. Стоит только переехать.

Источник фото: телеканал «360»

«Мой брат некоторое время знал человека, который продал нам FanID и билеты на матч. Поэтому мы и доверились ему. А когда приехали в Россию, то несколько дней ночевали на улице. В парке, на лавочке. Пока нам не помогли волонтеры», — сказал Исмаил.

О проблеме братьев узнал подмосковный владелец хостела Данияр Тагиев. И теперь нигерийцы будут ожидать вылета на родину именно в его заведении вплоть до 23 июля.

Источник фото: телеканал «360»

«Все мы должны помогать людям, тем более что парни — это мои братья по вере. Мы должны делать хорошие дела для Всевышнего», — пояснил Тагиев.

Добавим, что в качестве помощи от химкинского муфтията незадачливые туристы получили сертификаты на обеды в местных ресторанах, которые сотрудничают с религиозной организацией.