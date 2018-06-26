Экстремально стройная Ковальчук, роковая Грановская и другие звезды посетили премию «МАМА года»

Масса внимания досталась Юлии Ковальчук, которая впервые стала мамой в октябре 2017 года. Она появилась в нежно-голубом коротком платье, подчеркивавшем все нюансы фигуры. Присутствующие могли воочию убедиться, что певице удалось избавиться от лишних килограммов и вернуться в свою прежнюю форму, а возможно и улучшить ее.

«Вот так живешь, живешь и вдруг становишься самой стильной «Мамой года»… спасибо))) мне очень… во всех смыслах! Буду соответствовать», — похвасталась призом в своем блоге артистка.

Одной из самых ярких звезд стала Надежда Грановская, поразившая присутствующих графичной стрижкой, ярким нарядом и роскошным бюстом.