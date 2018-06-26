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Экстремально стройная Ковальчук, роковая Грановская и другие звезды посетили премию «МАМА года»
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Экстремально стройная Ковальчук, роковая Грановская и другие звезды посетили премию «МАМА года» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Юлия Ковальчук похвасталась девичьей худобой, а Надежда Грановская — новым образом на светском мероприятии.
В этот вторник, 26 июня, в Смоленском пассаже состоялась ежегодная церемония вручения премии «МАМА года», организованная журналом Оксаны Федоровой «Modatopical». На мероприятии были замечены Юлия Ковальчук, Надежда Грановская, Анита Цой, Анна Хилькевич, Анастасия Стоцкая, Катя Лель и многие другие. Многие пришли с детьми.
Масса внимания досталась Юлии Ковальчук, которая впервые стала мамой в октябре 2017 года. Она появилась в нежно-голубом коротком платье, подчеркивавшем все нюансы фигуры. Присутствующие могли воочию убедиться, что певице удалось избавиться от лишних килограммов и вернуться в свою прежнюю форму, а возможно и улучшить ее.
«Вот так живешь, живешь и вдруг становишься самой стильной «Мамой года»… спасибо))) мне очень… во всех смыслах! Буду соответствовать», — похвасталась призом в своем блоге артистка.
Одной из самых ярких звезд стала Надежда Грановская, поразившая присутствующих графичной стрижкой, ярким нарядом и роскошным бюстом.
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Женский форум
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