Mundial amor: чемпионат любви на мундиале

СодержаниеFrom Russia with love: чего ждут фанаты?Не только футболВсемирная любовь или «сдам квартиру с хозяйкой»Mundial amor без серии пенальти

Этим летом в России жара наступила не только на улицах. Подсчеты сервиса знакомств сообщают: Tinder раскален. Количество свайпов вправо выросло на 46%, а уровень совпадающих пар — на 66. Локальные знакомства растут, как лавина, в районах тусовок футбольных фанатов: знакомятся иностранные болельщики и наши болельщицы, даже те, кто весьма далек от футбола. И интернетом все не ограничивается: достаточно под вечер заглянуть в фан-зону, и карнавальный дух увлечет любого безо всяких Тиндеров. MedAboutMe анализирует статистику и рассказывает, как пережить увлекательные приключения и не пропасть в пучине кратковременных страстей.

From Russia with love: чего ждут фанаты?

Вместе со всеми флагами в гости к нам приехало более 2-х миллионов человек разного возраста и обоих полов. Есть и солидные пары, и шейхи, останавливающиеся в «Национале» со своими укутанными в хиджабы половинами, и бородатые викинги, и семьи с маленькими детьми, и много, действительно много фанатов из Южной Америки. Общая цель — естественно, футбольные матчи. А также увидеть, наконец, загадочную Россию, проверить, есть ли на улицах медведи и так ли красивы русские девушки, как о них говорят.

Довольно странно узнавать такое от египтян: казалось бы, в этой стране арабы должны отлично знать, как выглядят наши дамы, ведь Египет — одна из самых посещаемых нашими туристами стран. Однако в преддверии чемпионата в газете появились статьи, сообщавшие, что «русские женщины или очень толстые, или тощие».

На возмущенные отклики читателей (в том числе и проживающих там российских экспатов) журналист пояснил: статьи, мол, рассчитаны на арабских жен. Чем хуже они будут себе представлять россиянок, тем спокойнее будут отпускать мужей на мундиаль.

Путешественников предупреждают не только журналисты: в разных странах при оплате тура выдавались также и памятки: как регистрироваться по приезду, пить ли воду из-под крана, стоит ли ходить в бар с незнакомцами и поднимать потерянные купюры. Британцев также предупредили о возможных обманах со стороны «жриц любви» и нападках на гомосексуалистов, а вот в Аргентине решили все сделать наоборот. На конференции Футбольной Ассоциации Аргентины (AFA, Asociación del Fútbol Argentino) спортсменам, журналистам и официальным лицам рассказали о культуре и языке страны ЧМ и выдали инструкцию «Как и что делать, чтобы получить шанс».

В кратком изложении для того, чтобы получить шанс на «контакт третьей степени» с россиянкой, мужчина должен:

быть чисто вымытым, хорошо одетым и приятно пахнуть; не вести себя, как животное, не воспринимать девушку, как объект исключительно для постели, не задавать глупых вопросов про тесные отношения: в России половые контакты — не тема для обсуждения; не быть скучным и помнить про свой супер-бонус человека с другой половины планеты. Рассказывать о своей стране и быть искренним; быть позитивным, интересным и уверенным в себе, естественным и заинтересованным. Лучше всего попрактиковаться в этих качествах перед поездкой.

В целом инструкция подходит для любой страны и эпохи: в Великобританском руководстве «Как правильно танцевать с дамой», датированным XVIII веком, тоже рекомендовали мыться перед дансингом, прилично одеваться, не мямлить и не хватать даму за разные части тела, а вести культурную беседу. Однако сам факт появления подобной «памятки» в официальном документе несколько изумляет. AFA, кстати, отрицает авторство текста и недоумевает, как эти страницы попали в подшивку правил. Однако факт есть факт: многие «горячие латинские парни» действительно не только болеют за команды, но и охотно изыскивают шансы на более тесное знакомство с Россией.

Сходством со жгучими латиноамериканцами пользуются представители южных государств-бывших республик СССР. Еще до начала чемпионата ходил анекдот о том, что итальянская сборная в чемпионат не прошла, а значит, армянам будет сложнее маскироваться под иностранцев перед россиянками. Однако находчивые парни из ближнего зарубежья нашли-таки выход из ситуации.

В полицию обратилась китаянка Ван Нин с просьбой проверить, не появился ли в сети ролик, на котором она оказалась в пикантной ситуации с двумя аргентинцами. Дама провела упоительную ночь в отеле с двумя новыми друзьями, но в процессе утех заметила, что ее снимают на телефон.

В ходе проверки оказалось, что развлечения, которые настолько понравились болельщице, что она оставила аргентинцам 30 долларов на коньяк, на самом деле доставили ей армяне из Пятигорска, таким хитрым способом ищущие знакомств с девушками.

Не только футбол

Стоит только зарегистрироваться на сервисе знакомств, и от желающих познакомиться нет отбоя. Автор MedAboutMe проверила это на собственном примере.

Первые же десять предложенных кандидатов после регистрации — иностранцы. Причем все сразу: и арабы, и мексиканцы, и европейские мужчины.

«Привет, я из Коста-Рики! Как вы, русские, относитесь к нашествию иностранцев в Москву? Нравится ли тебе, что вокруг столько народу? Я бы хотел пообщаться про Россию с тобой за чашечкой кофе.» «Привет, я Андре, из Франции. Как приятно, что мы с тобой „совпали“! Наверное, ты и я — особенные? Давай встретимся и поболтаем об этом!» «Привет, я Бен из Великобритании. Мне кажется, ты очень красивая, как все русские девушки. Я свободен в субботу, может, составишь мне компанию в прогулках по городу?»

За полчаса можно выбрать компанию для кофе, прогулок и дальнейших отношений минимум из 30 человек. При этом знание иностранного языка необязательно, главное — желание встретиться. А дальше?

Всемирная любовь или «сдам квартиру с хозяйкой»

Mundial — испанское слово, означающее «всемирный». Его начали использовать после первого мирового чемпионата по футболу, а сейчас оно применяется практически ко всем интернациональным событиям. И отношения, зарождающиеся на чемпионате, значит, тоже — мундиаль. Предусмотрительные депутаты даже предупреждают от «контактов третьей степени», особенно тех, от которых рождаются «дети фестиваля».

В СССР «детьми Олимпиады или фестиваля» называли малышей от родителей разных рас, появившихся, по устоявшемуся мнению, из-за Фестиваля молодежи в Москве в 1957 году, а затем в 80-х после Олимпиады. Хотя правительство так и не признало, что на самом деле большая часть детей — следствие обучения студентов «по обмену» в Университете Патриса Лумумбы

По мнению же главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева , никакой проблемы в интернациональных семьях нет. «Это здорово, и чем больше смешанных союзов будет в нашей стране, тем лучше».

Однако основать семейную ячейку за время фестиваля непросто: развлечения развлечениями, а брак — дело серьезное. К созданию прочных отношений некоторые «болельщицы» начали готовиться задолго до начала мундиаля.

Людмила, 27-летний бухгалтер из Ставрополя, начала готовиться к Чемпионату за год до его начала.

«У нас тут выбор совсем маленький, замуж толком не выйти. Приходится искать, расширять «зону охоты». Во время Олимпиады в Сочи мне не повезло — я совсем не знала языка, а без него общения не выходило. За 3 года пришлось подучить английский, вспомнить, что там в школе было на уроках. А год назад моя подруга из Италии рассказала, что местные, которые собираются к нам ехать, регистрируются на форумах фанатов и обсуждают, как там и что в России. Что хорошо — они все там с настоящими именами, профилями из Фейсбука. Сразу видно, кто женат, кто слишком любит выпить, можно просматривать и выбирать по интересам.

Я зарегистрировалась, стала общаться, рассказывать, как у нас что тут. И вот один из тех, кто мне понравился, пожаловался, что алкоголь будут очень ограниченно продавать. А я и написала, что уж бутылочку пива я ему обещаю заранее прикупить. Так мы и стали разговаривать. Приедет — будет видно, но я надеюсь, что встретила наконец будущего мужа».

Лена из Новгорода не готовилась заранее, однако увидела новую возможность в сервисе аренды квартир.

«В нашем городе однокомнатных квартир с хозяевами почти не осталось: все уезжают на дачу или ютятся у родственников, а свои квартиры сдают иностранцам, деньги-то хорошие! Мне уехать было некуда, и я зашла на сайт аренды просто посмотреть. А там нашелся мужчина из Германии, которому пообещали квартиру, а потом отказали.

Я на него посмотрела — он бывший русский, серьезный такой, одинокий. Я и написала «сдам квартиру, но только с хозяйкой, выехать мне некуда. Могу показать город». И он согласился. Будем жить в одной комнате, а там посмотрим. Еще сказал, что скучает по борщу с галушками и драникам».

Кто-то готовится заранее, кто-то сдает в аренду «квартиру и хозяйку», ну а большинство просто хочет повеселиться. Карнавалы в России — вещь непривычная, а нам они, оказывается, ох как нужны. Наши женщины, к сожалению, совсем не избалованы мужским вниманием. Говорят, сами виноваты: после Великой Отечественной войны мужчины были наперечет, и так и повелось уже которое поколение. Мы сочетаем западные и восточные традиции: и зарабатывать дамы должны, и домашнее хозяйство с детьми тоже на них.

Стремление понравиться, угодить мужу действительно выделяет «русских невест» на международном брачном рынке. Постоянный «апгрейд» внешности, тренинги «как влюбить в себя парня», советы, как возбуждать мужа и удерживать его в семье, субмиссивное поведение не очень-то помогают почувствовать себя женщиной только потому, что ею родилась. А вот общение с иностранцами в фан-зонах вполне дает такое ощущение. Для них каждая — «чикита» и «белла синьорита», какого бы размера и возраста сеньора не была. И неважно, какая грудь и все ли ноги на месте, все это — позитив, чистая радость и карнавал, главное — что это женщина, а значит, она прекрасна как сама любовь.

Mundial amor без серии пенальти

Опыта «любви ни за что» достойна каждая. Даже просто внимания, подмигиваний, взглядов, разговоров о «красивых русских и коварных пенальти» на мундиале можно получить в изобилии, напитаться вниманием и ходить королевой, вспоминая, как это — когда ты «действительно этого достойна» просто по факту рождения. Ограничиться чашкой кофе вечером или продлить ее до совместного завтрака или — решает каждый сам за себя. Однако, чтобы воспоминания не омрачались впоследствии, стоит помнить и о правилах безопасности.

Каких бы баллов не достигала гормональная буря, необходимо помнить о правилах защиты от инфекций. Да, в России есть закон, требующий справку об отсутствии ВИЧ у иностранцев, но только при длительных визах. Об остальных болезнях и говорить не приходится: санитарный контроль на границах не проходят. Можно остаться с приятными впечатлениями и неприятным заболеванием, да и нарушение вагинальной микрофлоры при смене партнера — не такое редкое явление. Предохранение от инфекций — важная составляющая прекрасных моментов. Лучше всего не только использовать презерватив, но и дополнять его смазкой с бактерицидным компонентом или прибегать к спринцеванию Мирамистином постфактум. Романтика не должна становиться помехой здоровью!

Ну а дети — это прекрасно. И дети от межнациональных союзов в том числе.

«В нашей стране любят всех ребятишек! Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: черненьких, беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовых в полосочку, хоть серых в яблочках, пожалуйста!»

Кинофильм «Цирк», 1936 год, СССР

Хотя дети от смешанных браков могут быть красивее, умнее и здоровее, да и просто такими же любимыми, как и малыши от коренных русичей, защита от нежелательной беременности должна быть. Все же заводить ребенка стоит в стабильных отношениях, а не на память о незабываемой ночи, особенно, если материальная и социальная база будущей матери не выдержат такой нагрузки. Алиментов из другой страны можно не дождаться.

«Он уехал за границу, я осталась»… Любовь на мундиале — это вариант курортного романа. Сколько таких романов среди россиян из разных городов оканчивается браком? А если речь идет о разных странах, гражданствах, культурных различиях, то шансов еще меньше, и рассчитывать, что из случайного знакомства вырастет история всей жизни, совсем не стоит. Такие разрушенные надежды — отличная база для развития неврозов и депрессивных расстройств. Да, это веселые иностранцы на отдыхе, они и рассчитывают отдохнуть, получить (и дать) свою дозу эндорфинов: от футбола, пива, общения. Многим пришлось копить несколько лет, чтобы выложить 5-8 тысяч долларов за поездку, и впечатлений от нее им хочется получить по полной. Зато мы можем эти же приятные дни прожить, не уезжая, так и стоит относиться к ним как к внезапному празднику, приятному событию, не строя дальнейших планов на конкретные отношения. Мечтать о браке — не вредно. Вредно строить свою жизнь на одних мечтах.

Запреты чиновников и пересуды соседей не могут помешать нам наслаждаться свободой общения. В отличие от своих бабушек, сегодня российская женщина хочет приключений или выходит на поиски мужа. И ничто не может помешать ей в этом «месяце мундиале» — времени чрезвычайной свободы. В этой игре нет правил, есть только меры предосторожности, чтобы не «получить пенальти в свои ворота».

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