Интернет‐сообщество потрясли фото модели из Комсомольска‐на‐Амуре с 50% ожогами тела

Российское интернет‐сообщество потрясли откровенные фотографии 18‐летней модели из Комсомольска‐на‐Амуре с 50‐процентными ожогами кожи. Девушка снимается в социальной рекламе, чтобы привлечь внимание к людям с необычной внешностью и помочь им принять свое тело.

Света Алексеева из Комсомольска-на-Амуре также помогает подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Хотя, по ее собственной истории жизни, вполне можно снимать триллер. В Москве девушка всего несколько недель, но ее уже разрывают модельные агентства и социальные проекты. Она не стесняется своего тела — хотя 50% на нем — один сплошной шрам от ожога. В 4-летнем возрасте, оставшись дома вечером одна, она случайно подожгла на себе платье, решив зажечь свечу. Всегда пьющей мамы рядом не было. Очередной поход в магазин, который затянулся для женщины до поздней ночи, обернулся трагедией для ее дочери.

«Я бегала по всей квартире и пыталась себя потушить, кричала очень сильно. Потом пришла мама, открыла дверь. Она смотрит на меня — я обгоревшая — у нее начинается истерика», — сказала Светлана Алексеева , модель.

Два месяца комы и больше 20-ти операций. Показывая рубцы на теле, Света объясняет — на месте сгибов кожа срослась, как перепонки на лапах у животных. После ожога она перестала говорить и двигаться. Но физическая боль ничто, по сравнению с тем, что она стала не нужна собственной матери. В больнице ее выхаживала бабушка и медсестры, которые уже не верили, что девочка выживет.

А дальше свою жизнь Света уже вспоминает с трудом — после больницы она вновь вернулась к пьющей матери. Отец погиб, когда она была еще маленькой. Помнит только, что плакать в их доме запрещалось. Детские слезы выводили из себя ее маму настолько, что она начинала избивать 6-летнюю Свету до тех пор, пока она не замолкала.

«Но я никого не встречала, чтобы кого-то родители били по лицу горячей сковородкой, резали ножами, разбивали бутылку об голову, душили, топили. Такое было только в моей семье», — сказала Светлана Алексеева, модель.

Помимо шрамов от ожога — на лице и руках у Светы три ножевых. Разделочный нож для рыбы чуть было не стоил девятилетней Свете жизни за попытку отпроситься у мамы погулять после школы.

Источник фото: телеканал «360»

«Он летел мне прям в рот, я инстинктивно повернула голову в бок и нож вошел мне в щеку, отрубил две половинки от зубов и вошел в щеку», — Светлана Алексеева, модель.

Ежедневный ужас Светы длился почти 14 лет. Пока ее не забрали в детский дом, а маму не лишили родительских прав. Долгое время девочка не могла найти в себе силы жить и не бояться косых взглядов прохожих. Теперь, после фотосессий Света получает огромное количество писем в соцсетях от девушек и подростков, кто стесняется своего тела или переживает домашнее насилие. И находит слова поддержки для каждого, убеждая — бороться нужно — и если она не сдалась и выжила, значит и они смогут.

Света, которую друзья в шутку прозвали Уголек, решила взять его своим псевдонимом. После того, как она нашла себя в модельном бизнесе в направлении боди-позитив, ей стали поступать предложения от пластических хирургов, которые обещали навсегда убрать шрамы с ее тела. Сначала она соглашалась, но теперь поняла — меняться не хочет. Да и слишком много в ее жизни уже было операций. Главное она нашла себя и определилась с будущим. В ее планах — поступить в университет и стать журналистом. Чтобы мама, которая никогда не называла ее дочерью, увидела ее по телевизору и смогла ею гордиться.