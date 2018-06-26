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Как познакомиться с иностранцем с помощью футбола. Телеканал «360» провел эксперимент на улицах столицы
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Как познакомиться с иностранцем с помощью футбола. Телеканал «360» провел эксперимент на улицах столицы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Несмотря на настойчивые рекомендации некоторых депутатов, в России настоящий бум знакомств. Иностранцы в восторге от русской еды и, конечно, от девушек. Гости активно знакомятся с россиянками на сайтах знакомств. Корреспондент «360» попробовал соблазнить иностранных болельщиц.
Мундиаль в России иностранные болельщики уже окрестили «чемпионатом невест». Глаза у фанатов со всего мира разбегаются — российские женщины умеют выглядеть эффектно.
Корреспондент решил пойти по самому простому пути: через одно из самых популярных мобильных приложений. В Tinder по-прежнему только русские девушки, но все стали писать свои имена на английском языке. Тут все оказалось безрадостно. Во-первых, одиноких иностранных болельщиц можно было по пальцам пересчитать, а те, кто все-таки гулял без спутников, с местным парнем разговаривали, но беседа заканчивалась после короткого диалога.
После двух часов поисков корреспонденту все же удалось познакомиться с бразильянкой. Паола приехала с подругой и оказалась не прочь прогуляться с россиянином.
Затем корреспондент превратился в бразильского фаната Педро и проверил, насколько в таком виде он популярен у российских болельщиц. За полчаса удалось взять девять телефонных номеров. Однако захотят ли девушки продолжить знакомство, когда узнают, что это совсем не Педро?
Футбольные фанаты из Великобритании поделились своими впечатлениями от России в время ЧМ‐2018.
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