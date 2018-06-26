«Я вам не подружка»: Наталья Рудова обидела поклонников резкими высказываниями

Актриса Наталья Рудова решила обратиться к своим поклонникам, объяснив им недопустимость панибратского отношения. Но сделала она это так грубо, что несмотря на здравость размышлений, вызвала у публики только неприязнь к самой себе.

Устав от назойливых поклонников, Наталья Рудова разразилась гневной тирадой в их адрес с помощью Инстаграма. Актриса решила напомнить всем своим фанатам, что никакого отношения к ним не имеет и предложила соблюдать, как она выразилась, «субординацию». И хотя ее посыл был изначально вполне адекватен, откровенно грубая форма, в которую она его облекла, никому не пришлась по душе. «Запомните раз и навсегда. Я вам не подружка не родственник! Имеете уважение», — пишет Наталья. Позже она перешла к конкретике, рассказав о случаях, которые, видимо, регулярно с ней происходят: «Почему вдруг кто-то считает возможным позвонить мне с незнакомого номера, абсолютно чужой мне человек, пригласить меня с мамой на свой день рождения? Вот вы что, реально думаете что я попрусь неизвестно куда неизвестно к кому? Почему какой-то другой человек считает возможным набрать меня и начать со мной разговаривать по моему телефону? Если вам известен мой номер телефона, это не значит, что вы можете взять мне и позвонить!».

Затем Рудова и вовсе предложила поблагодарить ее за то, что она не посылает таких ярых фанатов откровенно, хотя считает, что надо бы. Очевидно, что такая полная ненависти к своим же поклонникам речь вызвала у них бурный отклик. И хотя Наталья предусмотрительно закрыла комментарии к этой публикации, они нашли способ высказаться и напомнить, что без своих фанатов ни один киноактер из себя ничего не представляет: «Вы сами выбрали эту профессию и должны понимать, что такое будет происходить. Многим просто хочется пообщаться с любимым актером. Почему вы такая вульгарная в последнее время?» «С таким отношением к поклонникам они очень быстро у вас закончатся! Очень жаль, до этого поста было позитивное отношение» «Звёздная болезнь на пустом месте» «Никакого уважения к людям. С чего тебя-то уважать должны? Потому что ты актрисулька, которую никуда играть не зовут? Очень мерзко и противно от таких людей» «По сути все верно, а по содержанию — хабальство и хамство» «Вы себя кем возомнили? Вы такой же человек, как и все мы! Будьте проще, может и обращать внимание на глупости не будете» Однако извиняться за резкие слова Рудова не планирует. Некоторые из ее поклонников уверены, что таким образом на девушке сказалось влияние одной из ее близких подруг — Настасьи Самбурской , которая тоже предпочитает делать вид, что ее фанаты (которых, кажется, значительно меньше, чем ненавистников) не имеют никакого отношения к ее работе и деньгам.

Впрочем, стоит отметить, что язвительные комментарии, которые пользователи сети часто оставляют к фотографиям знаменитостей, могут вывести из себя кого угодно настолько, что беречь чьи-то чувство желания не останется. Наталья Рудова одна из многих актрис, постоянно подвергающихся критике, не имеющей никакого отношения к их работе. Так, недавно ее подняли на смех за лиф от бикини, который оказался слишком маленьким даже для ее скромной груди.