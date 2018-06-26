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Тейлор Свифт оказалась фанаткой «Гарри Поттера»
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Тейлор Свифт оказалась фанаткой «Гарри Поттера» 

Sunmag 45 минут назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
На днях Тейлор Свифт в рамках своего гастрольного тура Reputation выступила в Лондоне. Поддержать и послушать девушку пришло много знаменитостей, но больше всего поклонники Тейлор пришли в восторг, когда она выложила селфи с двумя британскими легендами: Адель и… Джоан Роулинг! «Я так благодарна этим двум женщинам за написанные ими слова и целые миры, которые они создали в своем творчестве», — подписала Свифт два крохотных полароидных фото.
Сколько бы ни критиковали «Гарри Поттера» и его создательницу, для Тейлор это пустые слова — она, как выяснилось, горячая фанатка Мальчика, Который Выжил. Готовы поспорить, певица и представить не могла, что после вышесказанного в Сети развернутся целые дебаты: поклонники вовсю спорят, на каком факультете училась бы девушка, попади она в Хогвартс.
«Тейлор? Пфф. Только Слизерин». «Слизерин, однозначно! У нее столько амбиций!» «А мне кажется, она с равным успехом могла бы попасть и в Слизерин, и в Пуффендуй».
Жаль, что сама Роулинг никак не прокомментировала дискуссию. А ведь могла бы закончить спор одним веским словом…
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