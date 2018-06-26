Гоген Солнцев — о смерти любимой, подлости матери и новой груди старушки-невесты

Шоумен Гоген Солнцев — находка для ток-шоу и светских журналистов. Его судьба, безусловно, уникальна. Пятому каналу он рассказал, как смерть забрала его первую любовь, о сложных отношениях с матерью, которая не хочет принимать его 63-летнюю возлюбленную.

Первую любовь Гогена звали Галя. Они вместе учились в вузе — она на актерском факультете, он — на режиссерском. Сначала были друзьями, позже стали встречаться и готовились к свадьбе, но ей не суждено было состояться — невеста погибла.

— Гали не стало. Я закрылся вообще от мира. Катя (63-летняя супруга Солнцева — прим. ред.) — единственная, кто оказался рядом. Она меня и спасла от помутнения рассудка. Я понимал, что еще чуть-чуть и с головой будет что-то не то… Она, несмотря на все запреты, приперлась ко мне, начала все мыть убирать, готовить, стирать, взяла меня за шиворот и увезла на Красную поляну.

Как вы, мои уважаемые подписчики?! Мы с Катенькой все наслаждаемся летом! Надеюсь ваш настрой не менее бодрый! Пишите! Все читаем! Всех перечитываем! 😁#гогенсолнцев #гоген #катяигоген #тв #smile #gogen #мываслюбим #любимаяжена #всембольшоеспасибо

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev)

1 Июн 2018 в 3:08 PDT Там, по словам Гогена, его отношения с Екатериной и переросли в романтическую связь мужчины и женщины. Супружество — пара только что вернулась из медового месяца — протекает безоблачно и благостно. Молодожены строят смелые планы на будущее.

— Сейчас мы думаем по поводу пластической операции для Екатерины, сделать ей «фасад», потому что она устала слушать на улицах в спину, что она бабка, старуха. И выбираем какое-то место, куда мы могли бы уехать на весь реабилитационный период, пока будут заживать всякие там шрамики и так далее, — делится Солнцев.

Возможно, совсем скоро Екатерина изменится до неузнаваемости — в планах пластика лица и операция по увеличению груди. Также шоумен признался, что пара всерьез задумывается о детях, но пока не спешит раскрывать все нюансы.

Спасибо за огромное количество советов для Кати. А ведь она и вправду готова пойти на все чтобы измениться и сделает ЭТО! 😝😝😝🔥🔥🔥О том как будем меняться по откровенничали. А эфир, кстати СЕГОДНЯ НА РОССИЯ 1, в 18:00 у Малахова #прямойэфир #гогенсолнцев #андреймалахов #гоген #россия1 #тв #tv Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev)

26 Июн 2018 в 2:07 PDT Лишь одно омрачает негу — мама Гогена до сих пор не принимает невестку, и на этой почве у них очередной скандальный конфликт.

— Людмила Васильевна — очень хорошая актриса. Потому что как только у меня что-то происходит в жизни, связанное с телевидением, ей очень важно быть к этому причастной, и у нее каждый раз там инсульт, инфаркт. Стабильно. Как только я прихожу на телевидение, сразу появляется Людмила Васильевна, которая бьется в конвульсиях, обвиняет во всех смертных грехах меня. Ну, по сути дела, этому конфликту уже очень много лет. И ей невыгодно этот конфликт завершать, потому что тогда она останется без работы и у нее журналисты не будут брать интервью за тысячу рублей, — сетует шоумен.

Гоген признался, что много раз пытался помириться с мамой и шел навстречу, но ее отклики были фальшивыми. Для телепередачи она может сделать вид, что тоже тянется к сыну, но все это обман, уверен Солнцев.

— Я уже привык. Это такая рана, которая зажить не может. Но я думаю, что смерть все расставит на свои места. Мы будем свободны, когда кто-то из нас отдаст Богу душу.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Гогена Солнцева и его жену заподозрили в фейковых фото с медового месяца.