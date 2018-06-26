У симферопольских стихийщиков изъяли более 200 литров молочки

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. В Симферополе во время рейда изъяли у стихийных торговцев более 200 литров молочной продукции, 30 килограммов брынзы и творога. Об этом сообщил начальник управления административно-технического контроля администрации города Андрей Рябенький.

Рейд сотрудники управления провели вместе с представителями полиции и местного управления ветеринарии.

"В районе улиц Киевской, Лермонтова и Куйбышева сотрудниками управления ветеринарии было изъято 195 литров молока, 18 килограммов творога, 5 килограммов мяса птицы, 16 литров сыворотки, 6 литров кефира, 10 килограммов брынзы, а также другие товары животного происхождения", — цитирует Рябенького пресс-служба горадминистрации.

Изъятая у стихийных торговцев в Симферополе молочная продукция

По его словам, виновные лица привлечены к административной ответственности по статье КоАП Крыма «Торговля в местах непредусмотренных для этих целей». Кроме того, решается вопрос о привлечении нарушителей к ответственности по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

"Мероприятия, направленные на пресечение стихийной торговли в Симферополе, продолжаются в ежедневном формате. Штраф за данного рода деятельность может достигать 30 тысяч рублей, продукция животного происхождения без сопроводительных документов подлежит изъятию", — напомнил Рябенький.

Изъятая у стихийных торговцев в Симферополе молочная продукция