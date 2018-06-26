Ещё
У симферопольских стихийщиков изъяли более 200 литров молочки
Далее:
Читайте также:
Ещё

У симферопольских стихийщиков изъяли более 200 литров молочки 

РИА Новости Крым 23 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. В Симферополе во время рейда изъяли у стихийных торговцев более 200 литров молочной продукции, 30 килограммов брынзы и творога. Об этом сообщил начальник управления административно-технического контроля администрации города Андрей Рябенький.
Рейд сотрудники управления провели вместе с представителями полиции и местного управления ветеринарии.
"В районе улиц Киевской, Лермонтова и Куйбышева сотрудниками управления ветеринарии было изъято 195 литров молока, 18 килограммов творога, 5 килограммов мяса птицы, 16 литров сыворотки, 6 литров кефира, 10 килограммов брынзы, а также другие товары животного происхождения", — цитирует Рябенького пресс-служба горадминистрации.
Изъятая у стихийных торговцев в Симферополе молочная продукция
По его словам, виновные лица привлечены к административной ответственности по статье КоАП Крыма «Торговля в местах непредусмотренных для этих целей». Кроме того, решается вопрос о привлечении нарушителей к ответственности по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».
"Мероприятия, направленные на пресечение стихийной торговли в Симферополе, продолжаются в ежедневном формате. Штраф за данного рода деятельность может достигать 30 тысяч рублей, продукция животного происхождения без сопроводительных документов подлежит изъятию", — напомнил Рябенький.
Изъятая у стихийных торговцев в Симферополе молочная продукция
РИА Новости Крым: последние новости
Хамур-долма, янтык, акъалла: блюда, которые стоит попробовать в Крыму Фотофакт: утренний намаз в честь Ураза-байрама в Крыму Где в Севастополе в День города перекроют движение
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире36
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»144
Как оральный секс влияет на женскую красоту20
Подруга показала фото Бони без фотошопа6
Женские недостатки, от которых мужчины без ума22
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
06:08
Доказано, что плохое настроение полезно
Психология
07:35
Наглые звезды, плюющие на фанатов
Звёзды
04:27
Как не превратить чай в отраву
Еда
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
00:59
Регина Тодоренко показала всем свои черешни
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение