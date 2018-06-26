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Бритни Спирс снова находится на грани нервного срыва?
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Бритни Спирс снова находится на грани нервного срыва? 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
В последнее время родственники Бритни Спирс выражают беспокойство о ее психическом состоянии, и дело тут не только во вражде с бывшим супругом Кевином Федерлайном. Дело в том, что Бритни уже отчаялась ждать предложения руки и сердца от своего бойфренда Сэма Асгари. 23-летний танцор, актер и персональный тренер не спешит прощаться с холостяцкой жизнью, тогда как поп-принцесса мечтает о семье и детях.
«Все, о чем Бритни может говорить, — это дети, — анонимно поделился один из обеспокоенных родственников с изданием Radar. — Она мечтает о дочке и просто безумно влюблена в Сэма».
К сожалению для Бритни, ее возлюбленный не разделяет с ней мечту создания семейного гнездышка. Кроме того, у 36-летней певицы заканчиваются нервы из-за затянувшейся тяжбы с бывшим супругом, пытающимся вытянуть из нее как можно больше денег. «Она в бешенстве от его требований в суде и не видит конца безобразным поступкам Кевина», — поделился источник.
Все это заставляет родных Бритни беспокоиться о ее состоянии, которое сейчас близко к тому, когда она примерно 11 лет назад побрилась налысо. «Бритни будто чувствует всю тяжесть мира на своих плечах, и ее семья крайне обеспокоена этим», — отметил инсайдер.
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