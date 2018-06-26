Деми Ловато похвасталась новой татуировкой

Певица выбрала новый перманентный рисунок, ознаменовавший новый этап ее жизни. Девушка показала в инстаграм татуировку в виде надписи курсивом «free» (свободна) на боковой стороне мизинца.

Это далеко не первое изображение на теле Деми. Известно, что Ловато сделала уже не менее 20 тату.

Еще на одном снимке девушка показала, что вся ее команда набила такие же надписи. В комментарии певица заметила: «Группа, которая вместе делает тату, никогда не расстанется». Новый перманентный рисунок на руке звезды появился практически сразу после ее признания в срыве 6-летнего периода трезвости. Ловато рассказала об отказе от жизни без алкоголя в песне «Sober» («Трезвая»). Новый хит певицы содержит следующие строчки: «Мама, я очень жалею, что больше не трезва; папа извини за разлитые по полу напитки, тем, кто не оставил меня: мы шли по этой дороге раньше; мне так жаль, что я больше не трезва».

Очевидно, что певица, не так давно признавшаяся поклонникам в борьбе с зависимостью и психическими проблемами, снова пытается вернуться к трезвой жизни при поддрежке своих родителей и поклонников. После одного из выступлений Деми написала в Твиттере: «Сегодня я вышла на сцену обновленным человеком с новой жизнью. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути. Я никогда этого не забуду».