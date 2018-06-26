Он был в ужасе, думая, что питбуль может причинить вред его новорожденной дочери. Но затем произошло это!

У меня и моей жены были собаки, до того как мы познакомились и поженились. У жены был питбуль по кличке Зак, и он ненавидел меня. Когда родилась наша дочь, я сказал жене: «Если он хотя бы щипнет нашего ребенка, то мы отдадим его в приют.»

Мы привезли нашу дочь домой в автокресле, и обе собаки обнюхали и лизнули ее, виляя хвостами. Мне пришлось оттащить Зака подальше от нее, потому что он не переставал лизать ее. Зак сразу же стал защитником моей дочери, и когда она лежала на одеяле на полу, он всегда ставил одну лапу на одеяло.

Зак очень любил нашу дочь, и когда она стала немного старше, всегда провожал ее в постель, а потом спал на кровати вместе с ней. Он точно знал, когда пора было идти наверх, и ждал ее у лестницы, а затем отводил ее в кровать.

Но однажды Зака отравили соседские дети, и это был один из худших дней в нашей жизни. Смотря, как моя дочь прощается с ним, когда он лежал еще на полу в кухне, мы с женой просто рыдали.

Вечером, около восьми, моя дочь подошла к лестнице, чтобы пойти спать, но в этот момент все мы поняли, что сейчас произойдет. После 5 лет, у нее не было Зака, чтобы сопроводить ее наверх. Она посмотрела на мать и на меня глазами полными ужаса и паники.

Именно в этот момент, мой пес, который нежно любил нашу дочь, но всегда был на втором месте после Зака, встал, подошел к ней и толкнул ее головой. Он поставил ногу на лестницу, и посмотрел на нее. Тогда наша дочь взяла его за шею, и они вместе пошли наверх.

Ближайшие 6 лет, пока Сэм не умер, он ждал ее на лестнице каждый вечер.