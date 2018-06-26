5 дельных советов о том, как спастись от жары

Блогер Макс Бодягин написал несколько полезных рекомендаций о том, как совладать с жарой. Он немало времени провел там, где столбик термометра показывал до +50, поэтому считает, что спасение от жары — простая наука. И готов нас ей научить.

1. Не пейте холодную воду

Она не утоляет жажду, вылетает через пять минут вместе с потом, унося с собой соль. Пейте чай или несладкий квас. Про сладкие газировки все понятно: чем больше пьешь, тем больше хочется.

2. Если выходите из дома в жару, не делайте резких движений

Ведите себя с достоинством: идите плавно, двигайтесь по теневой стороне улицы. Всегда. Ну и главное. Если вы куда-то ходите в жару, то после каждого похода, после каждой прогулки мойте стопы и щиколотки прохладной водой. Там куча биологически активных точек, это приятно и полезно.

3. Холодный чай — это хорошо

Завариваете литр некрепкого зеленого чая (любой сгодится). Когда он остынет, бросаете туда немного меда, лимона и мяты. Пьется это со льдом. Не только вкусно, но и полезно.

4. Сделайте «антишарф» («японский кондиционер»)

На японских гравюрах или в японском кино часто можно видеть людей в белых платочках на шее. Это он и есть. Гениальная штука. Просто попробуйте. Берете белый чистый платочек, вымачиваете в холодной воде, повязываете на шею. Когда платочек высыхает, мочим его снова. Облегчающий эффект наступает буквально через пару минут.

5. Если есть возможность, поделите сон пополам

Устраивайте себе сиесту в самое жаркое время. Ну и разумеется, никакого алкоголя на солнце.

Это были добрые советы, которые я давным-давно усвоил от бабушки, а она, кстати, прожила 92 года. Берегите себя и будьте здоровы! Ведите себя разумно, и лето покажется вам сказкой.