В поездку с Hello Kitty: как выглядят самые милые поезда

Поезд, оформленный в стилистике бренда Hello Kitty, запустят между японскими Осакой и Фукуокой с 1 июля. Фотографии и видео состава, который, как полагают дизайнеры, привлечет туристов, появились в Сети уже давно: подобные поезда уже ходят на Тайване.

Изображение известной кошечки в вагонах разместили практически везде — на окнах, сидениях и на полу.

Пассажиров каждого вагона встречает фигура Hello Kitty, «одетая» в форму проводника. С ней получаются прекрасные фотографии.

Дизайн пришелся по душе детям, особенно девочкам, что неудивительно: бренд отличается исключительно милыми узнаваемыми изображениями, которые давно полюбились маленьким модницам.

Красочные поезда уже ездят по рельсам Тайваня.

«Возвращайтесь в Тайбэй! Поприветствуйте Hello Kitty!» — гласят подписи на вагонах.

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