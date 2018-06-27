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В поездку с Hello Kitty: как выглядят самые милые поезда
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В поездку с Hello Kitty: как выглядят самые милые поезда 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Интерновости.Ру
Поезд, оформленный в стилистике бренда Hello Kitty, запустят между японскими Осакой и Фукуокой с 1 июля. Фотографии и видео состава, который, как полагают дизайнеры, привлечет туристов, появились в Сети уже давно: подобные поезда уже ходят на Тайване.
Изображение известной кошечки в вагонах разместили практически везде — на окнах, сидениях и на полу.
Пассажиров каждого вагона встречает фигура Hello Kitty, «одетая» в форму проводника. С ней получаются прекрасные фотографии.
Дизайн пришелся по душе детям, особенно девочкам, что неудивительно: бренд отличается исключительно милыми узнаваемыми изображениями, которые давно полюбились маленьким модницам.
Красочные поезда уже ездят по рельсам Тайваня.
«Возвращайтесь в Тайбэй! Поприветствуйте Hello Kitty!» — гласят подписи на вагонах.
По мнению специалистов нью-йоркской компании RewardExpert, россияне являются самыми счастливыми путешественниками. Наши соотечественники крайне редко оставляют негативные отзывы о стране пребывания.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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