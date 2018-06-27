Животные смогут путешествовать в поездах без хозяев

Начиная с 16 июля, в российских поездах можно будет перевозить кошек, собак, хомяков, птиц и черепах без сопровождения их хозяев. Отправителям нужно будет заполнить заявление, указав свои данные и данные получателя, передает РИА «Новости»

Сервис начнет работать в пилотном режиме в 13 поездах дальнего следования.

Как уточнил сайт «Русская планета», животные должны быть в клетках или контейнерах. Всю поездку питомцы будут находится в багажном купе. Сними разрешат отправить сопроводительные документы, кормушку, поилку игрушки и абсорбент.

Уже на станции животное передадут получателю.

С 1 июля между японскими городами Осака и Фуока начнет ходить поезд в стиле Hello Kitty. Фото и видео состава появились в Сети.