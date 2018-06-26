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Напиток с «секретом»: серьезная причина, по которой не стоит пить кофе в офисе
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Напиток с «секретом»: серьезная причина, по которой не стоит пить кофе в офисе 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
В каждом городе тысячи людей ежедневно добираются по утрам на работу, и им кажется, что поездка в общественном транспорте и просиживание в офисе является худшим из того, что с ними может случиться. Однако некоторые офисные работники жалуются на вполне реальную тошноту, которая является симптомом серьезного заболевания. Долгое время данный симптом преследовал американку по имени Стефани Браун, которая трудилась бухгалтером в одной из компаний. Ее утро превратилось в настоящий кошмар после того, как каждый рабочий день ее стали донимать тошнота, рвота и головные боли. Женщина заметила проблему, когда недуг стал проявляться несколько недель подряд, притом всегда в одно время — спустя час после приезда на рабочее место. Стефани Браун сразу решила искать причину своего недомогания, но в силу возраста сразу исключила беременность. Женщина прошла полное медобследование в надежде выяснить в чем проблема, но анализы и осмотр врача не дали никаких результатов. Только когда врач попросил ее в деталях описать ее обычное утро она поняла, что ежедневно делает одну вещь — заваривает себе кофе. Женщина сразу же нашла уйму схожих историй на просторах интернета, что лишь укрепило ее подозрения. На следующее утро Стефани Браун начала свой рабочий день с того, что разобрала офисную кофеварку, и то, что она в ней обнаружила, шокировало ее. Как оказалось, внутри эта технологичная новинка была покрыта плесенью, добраться до которой было весьма затруднительно. Пострадавшая сразу же отправила образцы плесени в лабораторию, где подтвердили, что эта неприятная добавка к утреннему кофе и налет на частях кофемашины способен стать причиной симптомов пищевого отравления. Тошнота и рвота, головокружение, слабость и повышенную температуру тела вполне может спровоцировать чашка кофе с плесенью, однако установить причину проблем со здоровьем бывает затруднительно. Разобравшись с причинами плохого самочувствия, Стефани Браун сразу решила донести информацию об угрозе к обществу, рассказав свою историю новостным изданиям. Женщина акцентировала внимание на том, насколько проблематично качественно промыть кофемашину из-за ее конструкции. Эксперты советуют чистить такую технику от налета ежемесячно, просто залив в воду столовый уксус или лимонную кислоту в пропорциях 1:1 и запустить процесс варки кофе. ]]>
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