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Мальчику, у которого была аллергия на мясо, тетя дала бургер с говядиной. То, что он сделал дальше — это нечто!
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Мальчику, у которого была аллергия на мясо, тетя дала бургер с говядиной. То, что он сделал дальше — это нечто! 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
У меня есть чувствительность/нетерпимость к большинству видам мяса. Красное мясо хуже всего, особенно говядина. Доктора порекомендовали мне получать мой протеин от альтернативных источников по возможности, поэтому я был вегетарианцем.
Когда я был моложе, моя тетя не верила врачам и думала, что я просто капризничаю. Мы приехали из мясного и картофельного городка, поэтому у нее было много друзей, которые поддерживали ее в этом. Это та самая тетя, которая убедила моих родителей, что я притворяюсь больным астмой (оказывается, это не так…шок!), а также отказалась получать очки для своей дочери, она считала, что та просто хочет их внимания (позже она обнаружила, что зрение ее дочери было очень плохим… еще один шок, я знаю).
Вся семья регулярно ужинала вместе, по очереди принимая гостей. Когда настала очередь моей тети, она заверила меня, что мой бургер без мяса. Как вы, наверное, догадались, все было наоборот..
Я был голоден в тот вечер и съел свой (говяжий) бургер первым. Моя тетя улыбалась, и я думал, что это просто потому, что мне понравилась ее готовка. Оглядываясь назад, я понимаю, что ее маленькая ухмылка была потому, что она думала, что поймала меня на лжи или достигла своей конечной цели.
Прошло несколько минут, и у меня появилось это знакомое, неприятное чувство в животе. Именно тогда я понял, что она сделала, и почему она улыбается.
Когда я ем мясо, меня почти всегда тошнит. Я просто не могу сдержаться.
Поэтому, когда пришло время преклонить колени перед фарфоровым другом, я решил остаться на месте. Вместо этого я прицелился в тетю, которая сидела рядом со мной во главе стола…
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