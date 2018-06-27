«Попробуйте поработать»: Дарье Пынзарь советуют, как избавиться от плохого настроения

Дарья Пынзарь решила поделиться с поклонниками проблемой — она рассказала, что почему-то испытывает чувство грусти, хотя причин для этого нет. Но вместо сочувствия услышала предложения пойти поработать, как все и заняться делами.

Сложно представить вечно жизнерадостную Дарью Пынзарь пребывающей в меланхоличном настроении. На всех своих фотографиях она появляется с неизменной улыбкой, а относиться к жизни предпочитает как можно позитивнее. Но сегодня она призналась, что и у нее пусть редко, но бывает плохое настроение, причем даже когда для этого нет особых оснований: «Бывают ли у вас моменты беспричинной грусти? У меня почти никогда, но именно сегодня такое утро… », — пишет Дарья. Впрочем, она сразу нашла решение для своей проблемы. По ее словам, велопрогулка точно исправит дурное настроение — спорт и природа Алании, где сейчас находится девушка, сделают свое дело.

Но подписчики Дарьи решили все-таки высказать свое ценное мнение — они уверены, что грустно Дарье от того, что она ничего не делает, отдыхая целыми днями. «Работать надо, тогда времени не будет на тоску» «Может просто от безделья?» «Трудотерапию никто не отменял. Попробуйте поработать» «Когда грустить когда рядом два малыша которым нужно внимание? Попробуйте занятая детьми, заряд энергией обеспечен! А так же все бытовые заботы возьмите на себя, грусть как рукой снимет» «Займись не только своей физиономией, но и поработай физически и грусть покинет тебя» «От безделия всё это, в одном месте торчать из зо дня в день, конечно грустно»

Впрочем, возможно у Дарьи и есть реальная причина для грусти. Недавно ее расстроил один из подписчиков, заметив, что девушка якобы набрала несколько килограммов. Пынзарь даже не поленилась сообщить, что на самом деле похудела, но вскоре к первому заметившему подключились и другие, и в итоге все пришли к выводу, что Дарья заметно набрала вес, а о похудении и вовсе врет.