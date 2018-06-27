Видео: Шер съела гусеницу в эфире ток-шоу, чтобы не называть своих лучших любовников

К вопросу охраны своей частной жизни знаменитости относятся по-разному. Кэти Перри, например, прошлым летом публично составила личный топ-3 своих лучших любовников. А вот Шер, чтобы не называть своих лучших любовников по именам, решилась съесть гусеницу в эфире ток-шоу.

На днях культовая певица побывала в гостях на шоу The Late Late Show Джеймса Кордена и поучаствовала в игре под названием Spill Your Guts or Fill Your Guts — по правилам этой игры звезды должны либо ответить на какой-нибудь вопрос погорячее, либо съесть нечто отвратительное.

Первый же вопрос от Джеймса Кордена поставил Шер перед очень сложным выбором: телеведущий предложил певице назвать четырех лучших ее любовников (в дополнение к Тому Крузу , которого Шер когда-то определила в свой личный топ-5). Шер сначала посмеялась, а потом отказалась отвечать — и за это вынуждена была съесть высушенную гусеницу.

Вот как это было:

попкорнnews