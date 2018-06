Видео: Шер съела гусеницу в эфире ток-шоу, чтобы не называть своих лучших любовников 

К вопросу охраны своей частной жизни знаменитости относятся по-разному. Кэти Перри, например, прошлым летом публично составила личный топ-3 своих лучших любовников. А вот Шер, чтобы не называть своих лучших любовников по именам, решилась съесть гусеницу в эфире ток-шоу.

На днях культовая певица побывала в гостях на шоу The Late Late Show Джеймса Кордена и поучаствовала в игре под названием Spill Your Guts or Fill Your Guts — по правилам этой игры звезды должны либо ответить на какой-нибудь вопрос погорячее, либо съесть нечто отвратительное.