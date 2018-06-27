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Россиянкам рекомендовали привязать к груди воздушные шары и отжиматься на сосках
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Россиянкам рекомендовали привязать к груди воздушные шары и отжиматься на сосках 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сайт российской версии Cosmopolitan в шутливой форме рассказал читательницам, как «приободрить» грудь, которая с годами «становится все грустнее и грустнее». В частности, девушкам посоветовали привязывать к соскам воздушные шарики, чтобы «приподнять грудь естественным способом».
«Могут быть некоторые трудности с поездками в метро, но ты привыкнешь. Не обращай внимания, если твоя «поддержка с воздуха» вызовет вопросы у окружающих. Просто говори, что это новый тренд и все блогеры тоже так делают», — иронизирует автор публикации.
Чтобы грудь не обвисла, девушкам также рекомендуют «массировать ее птичьим перышком», везде, даже в душе, носить бюстгальтер, «все время ходить с поднятыми руками», купить полку для груди или нанять специального человека, который будет беспрерывно поддерживать молочные железы.
Чтобы не отставать от мужчин, женщинам советуют отжиматься на сосках, но забыть об упражнениях, связанных с прыжками, бегом и всем, что «зря тревожит твою грудь». «Просто стой очень спокойно, позже твоя грудь отблагодарит тебя за это. Единственное исключение — отжимание на сосках», — отмечает редакция Cosmo Online.
В конце автор материала отмечает, что публикация шуточная, и потеря тонуса груди — «нормальный и неизбежный процесс». «Это не повод расстраиваться. Помни, что ты прекрасна, и люби себя!» — говорится в финале.
Феминистки по всему миру выступают за возможность женщин оголять соски на публике, подобно мужчинам. В 2014 году, после того, как глянцевые издания отретушировали фотографию Рианны в прозрачном платье без белья, они запустили акцию Free your nipple («Освободи соски»), которую поддерживают знаменитости.
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