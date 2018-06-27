Трогательное видео о домашней белке, которая считает хозяйку своей мамой

Смотрите, эта белка, словно ребенок, нуждается в ласке и любви своей «мамы».

Мы часто говорим о том, что собака — лучший друг человека, а еще кошка или попугай. Наши питомцы становятся для нас настоящими друзьями, полноценными членами семьи, о которых мы заботимся и любим их, как очень близких людей.

Но если такое отношение к домашним любимцам нам понятно и не вызывает недоумения, то такое же тесное общение с представителями дикой природы пока еще многих удивляет.

Это видео о белке Гибби, которая после всех сложностей, что с ней приключились, обрела не просто друга, а самую настоящую любящую маму.

Однажды кто-то нашел Гибби на улице и взял себе в дом, но оказалось, что дикое животное — это не домашний пушистый кролик, ему нужны особые условия содержания и уход.

Так она оказалась в специальном центре для животных, но долго там находиться не могла. Тогда она и познакомилась со своей новой хозяйкой, у которой есть опыт общения с такими зверьками, и они стали неразлучны.

Четыре раза хозяйка пыталась отпустить белку назад в дикую природу, но в последний раз, когда она увидела, что Гибби плачет под ее окнами и к тому же ранена, сердце девушки не выдержало, и она поняла, что ее любимица стала совсем домашней и просто не приспособлена к жизни на воле.

Сейчас белка живет со своей новой «мамой», очень любит ее и готова играть с ней весь день напролет. У Гибби есть свой собственный аккаунт в «Инстаграме», где можно найти множество трогательных видеороликов о ее жизни и общении с другими питомцами.

В этом видео мы собрали самые интересные ролики. Скорее включайте и смотрите, какими удивительными бывают отношения представительниц дикой природы и человека!

Фото и видео: @gibbythesquirrel / Instagram