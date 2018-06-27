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Культурный шок провинциальной украинки на второй день по приезде в США
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Культурный шок провинциальной украинки на второй день по приезде в США 

Ридус 1 час назад
Что такое культурный шок? Это дезориентация человека, вызванная попаданием в другую культурную среду (взято из словаря).
А для меня культурный шок — это то, что приключилось со мной на второй день пребывания в Америке.
Во время перелета из Украины один наш чемодан потерялся, а там были все мои вещи. Так что по приезду у меня не было ни одежды, ни нижнего белья.
На следующее утро Джим повез меня в торговый центр купить одежду. Магазин был огромный и безлюдный, в зале нижнего белья работали только две женщины.
Джим — любитель поговорить, а я со своим английским-только-матерным была в то время плохим собеседником. Так что от скуки бывший муж завел разговор с продавщицами.
Они болтают, я хожу и выбираю товар. Выбрала кучу белья, теперь бы его померить.
Подхожу к продавщицам, спрашиваю где примерочная, но им не до меня. Они слушают рассказы Джима. Продавщицы небрежно махнули мне рукой в сторону примерочной и тут же переключились на моего бывшего мужа.
Пошла я в ту сторону, куда они указали. Шла-шла … и вышла из магазина… Оказалась на лестнице.
Остановилась в недоумении и думаю: это они что, на лестнице трусы примеряют?
Напомню, в молодые годы я жила в Харькове, с Барабашовским рынком знакома, и не раз видела там людей, примеряющих вещи на улице.
В общем, стою я на лестнице с лифчиками и трусами в руках и мой культурный шок мне шепчет: наверно надо мерить тут…
На мое счастье, кто-то сверху стал спускаться вниз по лестнице… я протрезвела в секунду: что я тут делаю с кипой нижнего белья?! Это ж люди подумают, что я хочу удрать из магазина!
Мигом заскочила назад в зал, и тут до меня начинает доходить, что я была совсем близко к большим неприятностям. Меня легко можно было обвинить в шоплифтинге, и докажи потом, что это был «культурный шок».
От страха я аж испариной покрылась.
А что Джим и продавщицы? Они меня и не кинулись, так и продолжали вести свои беседы.
Короче, купила я все без примерки, не решилась спрашивать о примерочной опять. Не известно, куда еще завел бы меня мой культурный шок.
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