«Это показуха»: Брэд Питт назвал Анджелину Джоли лицемеркой

Анджелина Джоли посвящает много времени не только актерской карьере, но и благотворительности. Она посещает лагери для беженцев, помогает обездоленным финансово, являясь послом доброй воли ООН . Сейчас она переживает развод с Брэдом Питтом, который заявил, что вся деятельность матери его детей — «это показуха».

Известно, что после скандального разрыва осенью 2016 года экс-влюбленные пытаются очернить друг друга, чтобы добиться права опеки над шестью детьми. Актер назвал бывшую избранницу лицемеркой, подчеркивая, что она просто старается быть хорошей в глазах общественности и своих собственных, хотя на самом деле она вовсе не такая добрая, как хочет казаться.

В сети многие солидарны с Брэдом Питтом, но есть и те, которые упрекают его за резкие высказывания: «С какой бы целью она не помогала нуждающимся, все равно это хорошо, а ему следовало бы придержать язык!» «Думаю, что у нее нет надобности жертвовать деньги бедным, так что это собственная инициатива». «Анджелина — молодец, а бывший все никак не успокоится». «Тоже считаю, что она не особо доброжелательная, просто притворяется». «А я верю в ее искреннее желание позаботиться о других, так что нечего гадости о ней говорить».

Недавно Джоли посетила Ирак, чему Питт вовсе не удивился — он уверен, что Анджелина сделала это ради положительного образа в глазах общественности, так как хочет, чтобы суд предоставил ей право опеки над наследниками. Как бы то ни было, суд обязал голливудскую красавицу предоставить отцу возможность свободно общаться с детьми, трое из которых являются приемными.