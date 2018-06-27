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В Ярославской области пошли первые грибы: где собирать урожай
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В Ярославской области пошли первые грибы: где собирать урожай 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Первые грибы пошли в Глебовском районе
Пора в лес за грибами и ягодами. Вроде кажется, что рано. Но жители Ярославской области уже во всю собирают первый грибной урожай. Да и ягоды кое-где попадаются.
Грибы стали появляться на опушках: там и солнышко греет, и дождик лучше поливает.
— В ту субботу мы набрали лисичек. Видели и подберёзовики, но только гнилые. Грибы собрали в Глебовском районе, — рассказывает жительница Рыбинска Марина Шашурова.
Виталий Кузнецов тоже в эти выходные ходил в лес. И тоже набрал лисичек на жарку.
— И земляника есть, но мало. И морошка вот-вот поспеет, — рассказывает рыбинец Виталий Кузнецов.
Всё-таки настоящие грибы пойдут ближе к осени. И мы обязательно расскажем вам, где самые грибные места в области.
Когда собираешь грибы, нужно быть очень внимательным, чтобы не набрать ядовитых. Мы уже писали, как отличить съедобный гриб от поганок. Но, оказывается, и съедобными можно отравиться. Вредными могут оказаться старые, перезревшие грибы.
— Нельзя собирать или покупать грибы у дороги, ведь вся грязь, все выхлопы от машин они впитывают в себя. У грибов есть такое свойство: накапливать радиоактивные вещества и тяжелые металлы из почвы. Поэтому собирать лучше в проверенных местах, где вы точно знаете, что рядом нет никаких предприятий или захоронений, — рассказала доцент кафедры медицины, биологии, теории и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольга Лазарева.
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